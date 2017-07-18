Основные проявления гнойного отита у ребенка и его правильное лечени

Основные проявления гнойного отита у ребенка и его правильное лечение

Детский организм в процессе становления и роста сталкивается со многими угрозами здоровью. Пока иммунитет и некоторые внутренние системы дозревают и настраиваются, малыш особо склонен подхватывать некоторые болезни. Серьезную опасность может представлять гнойный отит у ребенка. Ему подвержены детки с первых месяцев и вплоть до пятилетия. Превалирующее число случаев относится к двустороннему воспалению. Провоцируют вспышки недуга сезонные похолодания и рост заболеваемости ОРВИ.

Три четверти карапузов до трехлетия сталкиваются с диагнозом острого среднего отита, многие и не по разу за год. Объясняется такая частотность анатомически недоразвившимися органами слухового аппарата. Слуховая труба, служащая мостиком между пространством среднего уха и носоглоткой, у деток еще не доросла до полной длины и довольно широкая. Эта особенность предоставляет легкий путь патогенным микроорганизмам для попадания внутрь уха, провоцируя гнойный отит у детей.

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