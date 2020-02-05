andres-madara

Администратор сайтов, дизайнер, редактор, копирайтер

Получил высшее образование по направлению "Фундаментальная информатика и информационные технологии". Работал по специальности. В ходе работы администрировал сайты организаций, устранял неполадки работы ПО. Имею большой опыт работы с ПК и программным обеспечением. Обширные навыки обработки данных и создания документов Microsoft Office, администрирования сайтов на различных платформах (от Joomla и Wordpress до ASP.NET), обработки изображений и разработки дизайна в Adobe Photoshop. Владею английским языком на уровне выше среднего.