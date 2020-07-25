andreu-melnic

Андрей Мельник andreu-melnic

 
25 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Контекстная реклама в Google и Яндекс, SEO-продвижение. Работаю на результат

Сертифицированный специалист Яндекс.Директ и Google AdWords. Занимаюсь SEO-продвижением и контекстной рекламой более 4 лет.

Вы получите:

  • профессиональную настройку рекламных кампаний;
  • квалифицированное SEO-продвижение;
  • настройку отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс.Метрике;
  • аналитика и постоянная оптимизация кампаний;
  • работа над контекстной рекламой и улучшением поставленных KPI.