andreu-melnic

Андрей Мельник andreu-melnicandreu-melnic
25 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Контекстная реклама в Google и Яндекс, SEO-продвижение. Работаю на результат
Сертифицированный специалист Яндекс.Директ и Google AdWords. Занимаюсь SEO-продвижением и контекстной рекламой более 4 лет.
Вы получите:
- профессиональную настройку рекламных кампаний;
- квалифицированное SEO-продвижение;
- настройку отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс.Метрике;
- аналитика и постоянная оптимизация кампаний;
- работа над контекстной рекламой и улучшением поставленных KPI.
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