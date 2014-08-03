Цены:

Макет главной страницы от 80 у.е.

Макет внутренних страниц — от 20 у.е./шт.

Срок создания главной страницы 3–5 рабочих дней

Срок создания внутренних 1–2 дня

Специализируюсь в основном на веб-дизайне, дизайном занимаюсь 2 года

Все работы выполняются в установленные сроки.

Так же занимаюсь обработкой фотографий,коллажами

Условия сотрудничества:

1.Техническое задание или бриф

2.Предложение 2х вариантов заказчику

3.Предоплата 50%

4.Работа,правки и обсуждение по выбранному варианту

5.Утверждение

6.Оплата остальной суммы,отзывы

7.Отправка исходника

Способы оплаты:

- WebMoney (WMR).

- Qiwi (дополнительная комиссия)

- Яндекс Деньги (дополнительная комиссия)

Что вы получаете?

PSD-файл со всеми слоями,их названиями +дополнения(шрифты,текстуры)

Бонусы:

1.Если вы заказываете 2 макета,то получаете скидку в 10%

2.Каждый последующий заказанный макет - скидка 10%