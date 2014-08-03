Цены:
Макет главной страницы от 80 у.е.
Макет внутренних страниц — от 20 у.е./шт.
Срок создания главной страницы 3–5 рабочих дней
Срок создания внутренних 1–2 дня
Специализируюсь в основном на веб-дизайне, дизайном занимаюсь 2 года
Все работы выполняются в установленные сроки.
Так же занимаюсь обработкой фотографий,коллажами
Условия сотрудничества:
1.Техническое задание или бриф
2.Предложение 2х вариантов заказчику
3.Предоплата 50%
4.Работа,правки и обсуждение по выбранному варианту
5.Утверждение
6.Оплата остальной суммы,отзывы
7.Отправка исходника
Способы оплаты:
- WebMoney (WMR).
- Qiwi (дополнительная комиссия)
- Яндекс Деньги (дополнительная комиссия)
Что вы получаете?
PSD-файл со всеми слоями,их названиями +дополнения(шрифты,текстуры)
Бонусы:
1.Если вы заказываете 2 макета,то получаете скидку в 10%
2.Каждый последующий заказанный макет - скидка 10%
- Сайт о рыбалке104 просмотра