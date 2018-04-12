Графический дизайнер

Профессиональные навыки

Видео-монтаж. Создание сайтов под ключ. Разработка логотипов (товарных знаков) и фирменного стиля. Дизайн различных видов полиграфической продукции и допечатная подготовка для офсетной, цифровой, трафаретной печати, шелкографии и тд. Цветокоррекция. Дизайн наружной рекламы и рекламы на транспорте.

Знание программ Photoshop, 3D Max, CorelDraw, Adobe illustrator, Adobe indesign и др.

email [email protected]