Графический дизайнер
Профессиональные навыки
Видео-монтаж. Создание сайтов под ключ. Разработка логотипов (товарных знаков) и фирменного стиля. Дизайн различных видов полиграфической продукции и допечатная подготовка для офсетной, цифровой, трафаретной печати, шелкографии и тд. Цветокоррекция. Дизайн наружной рекламы и рекламы на транспорте.
Знание программ Photoshop, 3D Max, CorelDraw, Adobe illustrator, Adobe indesign и др.
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Портфолио
- Интернет магазин национальной одежды178 просмотров
- Ролик для магазина национальной одежды164 просмотра
- Шапка на передачу "Детали" (региональное тв)176 просмотров
- Флаер для страйкбольной команды202 просмотра
- Флаер для страйкбольной команды179 просмотров
- Флаер для страйкбольной команды152 просмотра
- Баннер для магазина одежды136 просмотров