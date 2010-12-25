andrew2088

Андрей andrew2088

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Joomla 2.5 проблема с подтверждением заказа

    $20

    Сайт танцевальныековрики.рф при оформлении заказа, не загружается страница подтверждения. Также необходимо решить проблему с резервным копированием, установленный плагин выкидывает ошибку. у профи должно занять немного времени)))

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать отзывы

    $40

    необходимо написать по 4-5 отзывов на товары xn--80aafbmcwapcgueq5au4e1era.xn--p1ai/shop/all-products.html для каждого товара необходимо 3-4 положительных отзыва , 1положительно нейтральный. обратить внимание на ключевые преимущества в описании товаров. Отзывы в формате: имя пользователя, отзыв ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Макет главной страницы в PSD

    $150

    Сайт: http://xn--80aafbmcwapcgueq5au4e1era.xn--p1ai/ Необходимо сделать 3 макета в формате PSD: главная страница, каталог товаров, внутренняя. На главной странице: Слайдер с популярными товарами, баннер доставка по РФ, видео, категории товаров, текст. ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обновление joomla и редизайн сайта

    $1000

    Сам сайт - http://xn--80aafbmcwapcgueq5au4e1era.xn--p1ai/, требуется 1. Обновить Joomla, сейчас установлена 1.5.22: - выбор и обновление стабильной версии Joomla; - настройка и тестирование модулей для корректной работы в новой версии joomla. 2. ...

    Joomla
    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин танцевальных ковриков

    $500

    Спицифика: основной целью интернет магазина является привлечение клиентов, описание возможностей танцевальных ковриков, ну естественно продажа и реклама танцевальных ковриков. На момент разработки ассортимент товаров аналогичен - http://www.komilfo-store.ru/. Как примерный результат можно ориентироваться на - ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Интернет магазин танцевальных ковриков
Спасибо за проект! Отличный заказчик!
Работали с Серафимой над проектом небольшого интеренет-магазина, результатом работы доволен, получился действительно уникальный проект, с индивидуальным дизайном, и качественным функционалом. Серафима показала как настоящий проффесионал своего дела. Со всей уверенностью могу ее рекомендовать как высококвалифицированного специалиста с креативным мышлением, и потрясающем чувством стиля. Из минусов можно отметить ее темпераметность, но это мелочь, которая в итоге способствует качеству и результативности проекта. Резюмируя скажу: Если Вам нужен исключительный дизайн и функциональный сайт, Серафима, это тот человек которого Вы искали!
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