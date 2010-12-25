andrew2088

Работали с Серафимой над проектом небольшого интеренет-магазина, результатом работы доволен, получился действительно уникальный проект, с индивидуальным дизайном, и качественным функционалом. Серафима показала как настоящий проффесионал своего дела. Со всей уверенностью могу ее рекомендовать как высококвалифицированного специалиста с креативным мышлением, и потрясающем чувством стиля. Из минусов можно отметить ее темпераметность, но это мелочь, которая в итоге способствует качеству и результативности проекта. Резюмируя скажу: Если Вам нужен исключительный дизайн и функциональный сайт, Серафима, это тот человек которого Вы искали!