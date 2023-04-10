Frontend developer
Профессиональная верстка, web-разработка
Занимаюсь профессиональной версткой и веб-разработкой, изучаю новые технологии, развиваюсь в профессиональных навыках, довожу проект
до конца.
Базовые навыки:
- Верстка по макету
- Адаптивная верстка (мобильные устройства, планшет)
- HTML5
- CSS3, препроцессоры SASS, LESS, SCSS
- Bootstrap
- Flexbox
- Grid
- Javascript
- Git
- Gulp
- Webpack
- BEM (БЭМ)
- Основы React
- Adobe Photoshop
- Figma
- Avocode
Контакты
e-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/andrew2263
Портфолио
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