andrew2263

Андрей andrew2263

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Frontend developer

Профессиональная верстка, web-разработка

Занимаюсь профессиональной версткой и веб-разработкой, изучаю новые технологии, развиваюсь в профессиональных навыках, довожу проект

до конца.

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Базовые навыки:

- Верстка по макету

- Адаптивная верстка (мобильные устройства, планшет)

- HTML5

- CSS3, препроцессоры SASS, LESS, SCSS

- Bootstrap

- Flexbox

- Grid

- Javascript

- Git

- Gulp

- Webpack

- BEM (БЭМ)

- Основы React

- Adobe Photoshop

- Figma

- Avocode

Контакты

e-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/andrew2263

Портфолио