Андрей Татаринов

Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я родился в Санкт-Петербурге, Россия. Я работаю на постоянной основе графическим дизайнером и иллюстратором. В основном я занимаюсь дизайном логотипов, брендингом, веб дизайном, типографикой, дизайном плакатов и иллюстрацией. Я никогда не был окружен творчеством. Но желание рисовать подпитывало мои художественные устремления. Я узнал, как выразить себя через дизайн, когда учился в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна.

Практикуя свои навыки в типографии, я работал графическим дизайнером и приобрел необходимые знания для работы с клиентами. Я ясно вижу суть вашего послания и стараюсь максимально точно отразить его в своей работе, основываясь на своем собственном чувстве стиля.

Любой заказ я выполню ответственно, креативно и в срок.

Пожалуйста, оставьте мне свое сообщение, и мы решим вашу интересную проблему.

С уважением, Андрей Татаринов