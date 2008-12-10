andrew_1982

 Год и место рождения: 18 февраля 1982 г., г. Киев

 Семейное положение: женат

 Дети: нет

 2000 -- 2001 гг. – техникум № 1, специальность "Компьютерная техника и программирование",

 2001 – 2007 гг. -- Национальный Авиационный Университет Институт транспортных технологий, специальность "Компьютерные технологии строительства"

 Сентябрь 2001 – октябрь 2005 гг. – Национальный Авиационный Университет, лаборант кафедры компьютерных технологий строительства.

Основные обязанности: подготовка материалов к печати в изданиях (набор текста, сканирование, обработка рисунков и схем)

 Октябрь 2005 – апрель 2007 гг. -- Институт экологии и дизайна НАУ, инженер кафедры компьютерных технологий строительства.

Основные обязанности: администрирование компьютерного класса кафедры, сервисное обслуживание компьютерной техники и локальных сетей, установка и настройка программ (Лига, Word, Excel, Access, Photoshop, CorelDraw, ArchiCAD, Nero, The Bat, Outlook и пр.).

 Апрель 2007 – август 2007 гг. – ООО «Адамант», специалист по работе с клиентами.

Основные обязанности: проведение переговоров и консультирование потенциальных клиентов, заключение договоров, работа с билинговой системой, ведение отчетности по деятельности коммерческого отдела за месяц.

 Декабрь 2007 г. – ноябрь 2008 гг. – ООО «Лаки Нет», специалист отдела организации и поддержки клиентов.

Основные обязанности: техническая поддержка клиентов компании, администрирование локальной сети на базе OC: MS Windows 2000/XP/Server (Active Directory, DNS, DHCP, TCP/IP, PPTP, VPN, NetBIOS, FTP, WI-Fi, LAN, WLAN, Firewall, GPO, Proxy Server,Terminal services, etc.), установка и обслуживание почтовых серверов (MDaemon, Exchange), администрирование серверов на базе *nix систем Linux/FreeBSD (NAT, ipwf, openvpn, samba, squid, apache, vtun, bind, ssh etc.), создание VPN туннелей между удаленными офисами, прокладка и настройка компьютерных сетей - средний уровень.

окончил курсы «Администратор UNIX», знание ПК на уровне уверенного пользователя (FreeBSD, Windows, пакет Microsoft Office, Internet, Outlook, Bat, AutoCAD, PhotoShop)

Русский, украинский, английский

коммуникабельность, способность к быстрому обучению, исполнительность, ответственный подход к делу, желание совершенствования профессионального уровня