andrew_1982

Год и место рождения: 18 февраля 1982 г., г. Киев
Семейное положение: женат
Дети: нет
2000 -- 2001 гг. – техникум № 1, специальность "Компьютерная техника и программирование",
2001 – 2007 гг. -- Национальный Авиационный Университет Институт транспортных технологий, специальность "Компьютерные технологии строительства"
Сентябрь 2001 – октябрь 2005 гг. – Национальный Авиационный Университет, лаборант кафедры компьютерных технологий строительства.
Основные обязанности: подготовка материалов к печати в изданиях (набор текста, сканирование, обработка рисунков и схем)
Октябрь 2005 – апрель 2007 гг. -- Институт экологии и дизайна НАУ, инженер кафедры компьютерных технологий строительства.
Основные обязанности: администрирование компьютерного класса кафедры, сервисное обслуживание компьютерной техники и локальных сетей, установка и настройка программ (Лига, Word, Excel, Access, Photoshop, CorelDraw, ArchiCAD, Nero, The Bat, Outlook и пр.).
Апрель 2007 – август 2007 гг. – ООО «Адамант», специалист по работе с клиентами.
Основные обязанности: проведение переговоров и консультирование потенциальных клиентов, заключение договоров, работа с билинговой системой, ведение отчетности по деятельности коммерческого отдела за месяц.
Декабрь 2007 г. – ноябрь 2008 гг. – ООО «Лаки Нет», специалист отдела организации и поддержки клиентов.
Основные обязанности: техническая поддержка клиентов компании, администрирование локальной сети на базе OC: MS Windows 2000/XP/Server (Active Directory, DNS, DHCP, TCP/IP, PPTP, VPN, NetBIOS, FTP, WI-Fi, LAN, WLAN, Firewall, GPO, Proxy Server,Terminal services, etc.), установка и обслуживание почтовых серверов (MDaemon, Exchange), администрирование серверов на базе *nix систем Linux/FreeBSD (NAT, ipwf, openvpn, samba, squid, apache, vtun, bind, ssh etc.), создание VPN туннелей между удаленными офисами, прокладка и настройка компьютерных сетей - средний уровень.
окончил курсы «Администратор UNIX», знание ПК на уровне уверенного пользователя (FreeBSD, Windows, пакет Microsoft Office, Internet, Outlook, Bat, AutoCAD, PhotoShop)
Русский, украинский, английский
коммуникабельность, способность к быстрому обучению, исполнительность, ответственный подход к делу, желание совершенствования профессионального уровня