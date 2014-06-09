Разработка настольного ПО (java, delphi, action script 3, objective-c)
Разработка серверного ПО (php, java)
Сайты (php, drupal, jquery, extjs)
Картографические сервисы (php, jquery, extjs, postgresql, postgis)
Разработка систем трансляции медийного контента (red5, wowza, fms)
Разработка под iPhone (C, Objective-C, XCode)
Администрирование windows, linux, osx
Администрирование и разработка под СУДБ: Mysql, Postgresql
IP-телефония (asterisk, freeswitch)
Сложные информационные системы (архитектурные решения, выбор средств и методов разработки)
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