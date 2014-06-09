andrew_i

Андрей andrew_i

 
41 годРоссия/Пенза
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Разработка настольного ПО (java, delphi, action script 3, objective-c)

Разработка серверного ПО (php, java)

Сайты (php, drupal, jquery, extjs)

Картографические сервисы (php, jquery, extjs, postgresql, postgis)

Разработка систем трансляции медийного контента (red5, wowza, fms)

Разработка под iPhone (C, Objective-C, XCode)

Администрирование windows, linux, osx

Администрирование и разработка под СУДБ: Mysql, Postgresql

IP-телефония (asterisk, freeswitch)

Сложные информационные системы (архитектурные решения, выбор средств и методов разработки)

PHPMySQLPostgreSQLDelphiDrupaljQueryLinuxJavaAsteriskXcodeExt JS