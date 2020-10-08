Продажи лидов, потенциальных клиентов из интернета. Плотная настройка трафика из Яндекса, Google, Вконтакте, Instagram.

С 2015 года занимаюсь привлечением клиентов из Яндекса, а с 2019 занимаюсь лидогенерацией: нахожу ТЕПЛЫХ и ГОРЯЧИХ потенциальных покупателей из Яндекса, ВК, Instagram и передаю их Вам.

Вам не придется думать о сайтах, трафике,соц.сетях и вообще о клиентах из интернета. Вы будете просто получать клиентов, готовых к покупке. Причем с гарантией 100% по договору (ни одно digital-агентство не дает таких гарантий).

Обычно 1 лид стоит от 500 рублей, при этом каждый второй станет Вашим клиентом.