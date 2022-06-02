andrew_ukrainets

Андрей Украинец andrew_ukrainetsandrew_ukrainets
⚙️Детально проработанные и удобные для пользователя сайты⚙️
Работая со мной, Вы получаете:
✅ Качество. Разрабатываю страницу на основе Вашего макета для ПК, учитывая все пожелания.
✅ Спокойствие. Просьбы, пожелания, доработки не структурного характера УЖЕ включены в стоимость работы!
Так что не волнуйтесь, если Вы пропустили ряд мелочей в дизайне, по Вашей просьбе они будут внесены в верстку.
✅ Понимание. При написании ТЗ, иногда не получается учесть все моменты, но Я, на основе своего опыта, с прогнозирую логику работы пропущенных элементов, без траты Вашего времени!
Гарантия на верстку! ✅ В течении недели, после передачи Вам выполненной работы, я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые были пропущены при приёме работы и замечены позже.
Связь:
✉️ Email: [email protected]
📞 WhatsApp: +380962552820
Технологии:
- Html
- Css
- Scss
- Styled Components
- BEM
- JavaScript (basics)
- React Js (basics)
- Next Js (basics)
- Git /GitHub
- Trello
- Готов приступить уже сегодня
- Открыт ко всем Вашим пожеланиям
- Отвечаю в кратчайшие сроки
Опыт работы六:
Создание веб-сайта для онлайн-платежей:
- Разработка регистрационной формы
- Разработка всех страниц
- Создание формы обратной связи
- Отзывчивый веб-дизайн
Стек технологий: Html, Next.js, Sass, BEM, Flex Box, Material.Ui, Git, GitHub, Trello
Создание сайта для услуги SMS-активации:
- Разработка регистрационной формы
- Разработка всех страниц
- Создание тарифных планов
- Отзывчивый веб-дизайн
Стек технологий: HTML, React.js, Styled components, BEM, Flex Box, Material.Ui, Git, GitHub, Trello
Создание веб-сайта для IT-компании:
- Создание тарифных планов
- Разработка анимированного фона
- Разработка слайдера с примерами работ
- Разработка формы обратной связи
- Отзывчивый веб-дизайн
Стек технологий: Next.js, HTML, Styled components, BEM, Flex Box, Material.Ui, Git, GitHub, Trello
Создание веб-сайта для инвестиций:
- Разработка регистрационной формы
- Разработка всех страниц
- Разработка слайдера с тарифными планами
- Слайдер с руководителями компании
- Разработка выпадающих блоков с FAQ
- Разработка формы обратной связи
- Отзывчивый веб-дизайн
Стек технологий: Next.js, HTML, JS, Styled components, BEM, Flex Box, Material.Ui, Git, GitHub, Trello
Этапы работы со мной♟:
- Первым делом мною будет проведена оценка работы после обсуждения всех деталей
- После чего будут оговорены сроки
- Дальше непосредственно выполнение
- Оплата *способ оплаты обсуждается на первых этапах*
- Передача работы
Повторюсь, что у меня действует Гарантия на верстку! ✅
Связь:
✉️ Email: [email protected]
📞 WhatsApp: +380962552820
Теперь мы знаем друг друга немного лучше. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество!