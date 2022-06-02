andrew_ukrainets

🔍Front-end web developer

⚙️Детально проработанные и удобные для пользователя сайты⚙️

Работая со мной, Вы получаете:

✅ Качество. Разрабатываю страницу на основе Вашего макета для ПК, учитывая все пожелания.

✅ Спокойствие. Просьбы, пожелания, доработки не структурного характера УЖЕ включены в стоимость работы!

﻿ Так что не волнуйтесь, если Вы пропустили ряд мелочей в дизайне, по Вашей просьбе они будут внесены в верстку.

✅ Понимание. При написании ТЗ, иногда не получается учесть все моменты, но Я, на основе своего опыта, с прогнозирую логику работы пропущенных элементов, без траты Вашего времени!

Гарантия на верстку! ✅ В течении недели, после передачи Вам выполненной работы, я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые были пропущены при приёме работы и замечены позже.

Связь:

✉️ Email: [email protected]

📞 WhatsApp: +380962552820

Технологии:

Html

Css

Scss

Styled Components

BEM

JavaScript (basics)

React Js (basics)

Next Js (basics)

Git /GitHub

Trello

- Готов приступить уже сегодня

- Открыт ко всем Вашим пожеланиям

- Отвечаю в кратчайшие сроки

Опыт работы六‍:

Создание веб-сайта для онлайн-платежей:

- Разработка регистрационной формы

- Разработка всех страниц

- Создание формы обратной связи

- Отзывчивый веб-дизайн

Стек технологий: Html, Next.js, Sass, BEM, Flex Box, Material.Ui, Git, GitHub, Trello

Создание сайта для услуги SMS-активации:

- Разработка регистрационной формы

- Разработка всех страниц

- Создание тарифных планов

- Отзывчивый веб-дизайн

Стек технологий: HTML, React.js, Styled components, BEM, Flex Box, Material.Ui, Git, GitHub, Trello

Создание веб-сайта для IT-компании:

- Создание тарифных планов

- Разработка анимированного фона

- Разработка слайдера с примерами работ

- Разработка формы обратной связи

- Отзывчивый веб-дизайн

Стек технологий: Next.js, HTML, Styled components, BEM, Flex Box, Material.Ui, Git, GitHub, Trello

Создание веб-сайта для инвестиций:

- Разработка регистрационной формы

- Разработка всех страниц

- Разработка слайдера с тарифными планами

- Слайдер с руководителями компании

- Разработка выпадающих блоков с FAQ

- Разработка формы обратной связи

- Отзывчивый веб-дизайн

Стек технологий: Next.js, HTML, JS, Styled components, BEM, Flex Box, Material.Ui, Git, GitHub, Trello

Этапы работы со мной♟:

- Первым делом мною будет проведена оценка работы после обсуждения всех деталей

- После чего будут оговорены сроки

- Дальше непосредственно выполнение

- Оплата *способ оплаты обсуждается на первых этапах*

- Передача работы

Повторюсь, что у меня действует Гарантия на верстку! ✅

Связь:

✉️ Email: [email protected]

📞 WhatsApp: +380962552820

Теперь мы знаем друг друга немного лучше. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество!