Необходимо сделать дизайн основных страниц нового сайта. Подобрать инфографику (либо разработать), картинки. Mobile first. Отрисовать в 3 разрешениях. Желательно использовать figma для прототипа. Количество страниц, которые надо проработать 6-9: - Главная - Основная статья - Табличная страница с ...
- Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Мы разрабатываем интересный проект в области ФинТех. Команда 7 человек, работаем по методологии гибкой разработки SCRUM, часть сотрудников работает удаленно. Выпущена альфа версия приложения, идет активное наращивание функционала и тестирование. В качестве репозитория кода – ...Тестирование ПО5 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработать 10 отчетов с использованием Stimulsoft.Reports.Net Необходимо знание xml и библиотеки Stimulsoft.Reports.Net. Пример отчета приложен.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Мы разрабатываем интересный проект в области ФинТех. Команда 7 человек, работаем по методологии гибкой разработки SCRUM, часть сотрудников работает удаленно. Альфа версия приложения планируется к выпуску к концу года. В качестве репозитория кода – Git, ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Мы разрабатываем интересный проект в области ФинТех. Проект находится в начальной стадии. Команда 5 человек, работаем по методологии гибкой разработки SCRUM, часть сотрудников работает удаленно. В качестве репозитория кода – Git, bug tracking – GitLab. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Мы разрабатываем интересный проект в области ФинТех. Проект находится в начальной стадии. Команда 5 человек, работаем по методологии гибкой разработки SCRUM, часть сотрудников работает удаленно. В качестве репозитория кода – Git, bug tracking – GitLab. ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Мы разрабатываем интересный проект в области ФинТех, проект находится в начальной стадии. Команда 5 человек, работаем по методологии гибкой разработки SCRUM, часть сотрудников работает удаленно. Не стартап, стабильная компания, на рынке более 20 лет. Требуется ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен6 лет назад