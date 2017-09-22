andrewavo

Андрей andrewavo

 
57 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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$210
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Отзывы фрилансеров
alexldov
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
$210
10 баллов
6 лет назад
Отрисовать экраны приложения в Photoshop (10-15 экранов)
Впечатления от работы с Андреем крайне положительные. Он подготовил развёрнутое ТЗ и подробные прототипы по изначальному дизайну и правкам. Всегда был на связи. Оплата переводилась вовремя и даже немного раньше. Отдельно хочу отметить, что в ходе работы освоил некоторые новые для меня вещи и онлайн-приложение. В итоге остался очень доволен. Рекомендую в качестве ответственного, доброжелательного и профессионального заказчика. И сам с удовольствием поработаю ещё, если выдастся возможность!
Было очень приятно работать с Александром. Всегда в срок, качественно. Нареканий никаких не было. Рекомендую всем, кто хочет разработать качественный дизайн приложения.
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