Впечатления от работы с Андреем крайне положительные. Он подготовил развёрнутое ТЗ и подробные прототипы по изначальному дизайну и правкам. Всегда был на связи. Оплата переводилась вовремя и даже немного раньше. Отдельно хочу отметить, что в ходе работы освоил некоторые новые для меня вещи и онлайн-приложение. В итоге остался очень доволен. Рекомендую в качестве ответственного, доброжелательного и профессионального заказчика. И сам с удовольствием поработаю ещё, если выдастся возможность!