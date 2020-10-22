andrewmain

Коррекция, редактирование, стилистика текста. Работа с пакетом Microsoft Office, редакторами графики. Программирование в VBA, Delphi, Access.

Коррекция, редактирование, стилизирование текста. Профессиональная работа с пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Access - Ворд, Ексель, Аксесс) с применением VBA, Photoshop (Visual Basic for Application, Фотошоп (или аналоги - Inscape, PAint.net и другие - создание, редактирование рисунков и графических объектов для работы).

Программирование в VBA, Delphi, Access.