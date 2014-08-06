andrewnasaev

Андрей andrewnasaev

 
42 годаРоссия/Челябинск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
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Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $800
от 30 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $250
от 21 дня
нет рейтинга