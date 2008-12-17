andreworlov

Команда из 5 разработчиков высокой квалификации. Опыт разработки от 4 до 8 лет.
Специализация:
- ASP.NET
- C#
- MS SQL
- workflow
Большой опыт разработки на Delphi, Java.
Мы принимали участие в разработке проектов для следующих компаний:
- Pershin Consulting (Россия, Москва) - корпоративные порталы, интеграционные решения, базы данных, веб-приложения
- Schneider Electric (российское отделение французской компании, Москва) - корпоративный портал
- Аксион (Россия, Ижевск) - корпоративный портал, система управления задачами, система управления сбытом неликвидной продукции
- INFLOT World Wide Inc. (США) - учетная система: управление лицевыми счетами клиентов, заявками клиентов, система составления расписания движения судов в портах
- Аспэк-Холдинг (Россия, Ижевск) - корпоративный портал, торговая площадка нефтепродуктов, CRM
- Сталепромышленная компания (Россия, Екатеринбург) - корпоративный портал
- и другие российские и западные компании.
Собственный продукт - C-Gator - платформа для разработки веб-проектов.
Скоростной Internet-канал. Возможны любые формы коммуникации: телефон, e-mail, Skype, ICQ, MSN.