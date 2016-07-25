andrewpashkevich

Удаленный Системный Администратор

Образование:

Московский физико-технический институт (МФТИ) - 2010

Факультет: Управления и прикладной математики. Специализация: Прикладнаяматематика и информатика.

Повышение квалификации/курсы/тесты/экзамены:

Курс по ITIL ® Foundation, ITExpert –2015г.

Курс по HK904S Managing HP 3PARStoreServ II, HP Education Services – 2015г.

Курс по HK902S Managing HP 3PARStoreServ I, HP Education Services – 2015г.

Экзамен по MCTS: Windows Server® 2008R2, Server Virtualization (070-659) – 2013г.

Экзамен по MCIT Professional: Administratoron Windows Server® 2008R2 (070-693) – 2013г.

Курс/экзамен поMTCRE (MikroTik Certified Routing Engineer), Aitec CA SRL –2011г.

Курс/экзамен поMTCNA (MikroTik Certified Network Associate), Aitec CA SRL –2011г.

Профессиональный опыт

05.2013 – по сегодняшний день

Коммерческий банк.

Должность: Начальник ИТ-отдела

Должностные обязанности:

Руководство отделом (8 человек). Организация работы ИТ: (программисты,системные администраторы, инженеры) формирование и мотивация команды, постановка

задач, распределение и контроль исполнения должностных обязанностей,

составление процедур и регламентов работы.

Планирование и развитие IT-инфраструктуры, управление IT-проектами.Организация беспрерывной и эффективной работы бизнеса 24/7/365. Автоматизация

бизнес-процессов и процессов ИТ. Разработка и реализация стратегии ИТ. Бюджетирование

и бизнес-планирование, оптимизация, минимизации затрат и убытков по всем

направлениям ИТ.

Создание каталога IT-услуг, SLA, KPI.Разработка и внедрение политик информационной безопасности. Планирование,

внедрение, написание технических заданий и бизнес процессов под АБС. Получение,

продление лицензий ФСБ, ФСТЭК.

Достижения:

- Поднятие всей ИТ-инфраструктуры снуля, с учетом удаленных подразделений в других городах России (7 офисов и

филиалов).

- Сокращение расходов ИТ на 30% в год, безухудшения качества работы сервисов. Повышение уровня удовлетворённости

сотрудников с 50% до 90%. Организация автоматизации процессов ИТ на 85%.

- Организациявнедрения информационного портала для внутреннего обмена (intranet), системы электронногодокументооборота и процесса согласования, которая на 20% увеличила

производительность работы компании.

- Организация внедрения распределенногоотказоустойчивого кластера высокой доступности в рамках домена компании нетребующей наличия ИТ-специалиста на месте, обеспечивающая SLA 99 %. Проектированиеи внедрение резервной распределённой площадки(ЦОД).

- Восстановления деятельности организации в условияхчрезвычайных ситуаций.

- Внедрение корпоративного чата, видеоконференцсвязина платформе MS Lync.

- Организация внедрения распределенной кластернойсистемы IP-телефонии, Call-центра(5 операторов) на Asterisk.

05.2012 – 05.2014(2 года )

компания “NetworkDoctor”– IT solutions and supportservices.

Сайт: http://www.networkdr.net

Должность: НачальникИТ-отдела

Должностные обязанности:

Руководство отделом (6 человек).Организация удаленной работы сотрудников. Разработка методической и нормативной документациив соответствии ITIL / ITSM. Разработка презентаций, отчетов о проделанной работеруководству.

Достижения:

- Переезд 500+серверов из одного ДЦ в другой. Перевод всей ИТ-инфраструктуры заказчиков в ДЦ,

облако (Microsoft Azure). Проектирование и внедрение резервнойраспределённой площадки.

- Внедрение распределенногоотказоустойчивого кластера высокойдоступности на VMware ESXi, MS Windows Server, MS Exchange, MS SQL.

- Созданиесистемы автоматического резервного копирования критически важных данных.

04.2012 – 05.2013 (1 года 1 месяц)

“EuroCreditBank”– Коммерческий банк.

Сайт: http://www.ecb.md

Должность: Ведущий СистемныйАдминистратор

Должностные обязанности:

АдминистрированиеЛВС – 600+ рабочих станций, 42-х офисов и филиалов.Руководство системными администраторами (4 человека). Организация эффективного

управления службой, подразделениями IT в регионах. Участиев разработке стратегии ИТ. Оптимизация расходов на ИТ. Подготовка организационно-распорядительной документациипо созданию, функционированию и развитию ИТ-инфраструктуры (положения,

инструкции, регламенты и т.д.). Подготовка ТЗ и бизнес требований для внедрения

информационных систем, анализ, моделирование, описание и оптимизация

существующих бизнес-процессов.

Достижения:

- Организацияавтоматизации процессов ИТ на 70% (увеличение скорости выполнения повторяющихся

задач, повышение качество работы, точность управления, параллельное выполнение

задач).

- Организацияперехода компании на использовании тонких клиентов и работа через терминальные

серверные фермы, что привело к сокращению затрат на технику на 40%.

- Сокращениеи оптимизация затрат на лицензирование ПО на 30%.

- Внедрениесистемы учета и обработки заявок с службу технической поддержки (ServiceDesk

Plus);

- Внедрение виртуализации на базе VMware ESXi и миграция сервисов на виртуальную платформу.

- Внедрение почтового сервера MS Exchange 2010 и внутреннего корпоративногопортала на MS SharePoint2010.

- Организациявнедрения распределенной системы IP-телефонии, Call-центра (30 операторов) на Asterisk.

- Внедрение Касперского для виртуальных сред VMware (без агентовый).

02.2011 – 04.2012 (1 года 2 месяца)

компания “ITSCPlus” – Системный интегратор, дистрибьютор программногообеспечения.

Сайт: http://www.pbx.md

Должность: Старший Системный Администратор

Должностные обязанности:

Руководствосистемными администраторами (2 человека). Проведение аудита состояния ИТ-инфраструктуры и информационных систем компании иклиентов. Контроль за проектами по внедрению решений на базе 1С (ERP, CRM, Bitrix).Автоматизация бизнес-процессов и процессов ИТ. Подготовка необходимой

документации для подрядчиков (технические задания и пр.).

Достижения:

- Внедрение комплекса правил, политик безопасности. Внедрениетерминальных ферм.

- Внедрение отказоустойчивого кластера, автоматизация 1С.

- Внедрениесистемы мониторинга состояния IT систем и ресурсов (Nagios).

- ВнедрениеWi-Fi сети.

- Внедрение, проектирование и организация резервногокопирования баз данных клиентов на облачные хранилища.

- Внедрение веб-фильтрации(SQUID).

01.2009-02.2011 (2 года 1 месяц)

компания “Парус”

Должность: Системный Администратор

Ключевые навыки:

· Создания, планирование, проведение аудита ИТ-инфраструктуры компаний с филиальной сетью с «нуля», разработкастратегии развития компании в области ИТ, организацияее исполнения;

· Организациямаксимальной отказоустойчивости, беспрерывной и эффективной работы бизнеса 24/7 не требующей наличияИТ-специалиста на месте. Снижение времени простоя критичных систем для бизнеса;

· Проектированиеи внедрение резервной площадки восстановления деятельности организации в

условиях чрезвычайных ситуаций;

· Организация работы Управления ИТ. Разработка организационной структуры. Организацияработы сотрудников (программисты, системные администраторы, технические

специалисты): подбор персонала, распределение и контроль исполнения должностных

обязанностей, составление процедур и регламентов работы, мотивация сотрудников;

· Разработка,планирование, реализация развития IT-инфраструктуры, управление IT-проектами, автоматизация,

оптимизация, модернизация бизнес процессов, оценка рисков и технической

сложности проекта, контроль качества и своевременного выполнения работ

исполнителями;

· Бюджетирование и бизнес-планирование,оптимизация производственных издержек, минимизации затрат и убытков по всем

направлениям ИТ. Составление и контроль исполнения бюджетов ИТ: оперативных месячного и квартального, среднесрочногогодового, бюджетов ИТ-проектов;

· ПодготовкаТЗ и бизнес требований для внедрения информационных систем, анализ, моделирование,

описание и оптимизация существующих бизнес-процессов;

· Планированиеи внедрение АБС. Написание бизнес процессов под АБС;

· Организация работы IT и разработкаметодической и нормативной документации в соответствии ITIL / ITSM /MOF;

· Реализацияполитики в области информационной безопасности;

· WindowsServer 2003(R2)/2008(R2)/2012(R2)/Core(R2). Службы: AD, DNS, DFS, NLB, Failover Cluster, CA, DHCP,VPN, RDS, TS-Broker, RemoteApp, Group Police, WSUS, WDS, PrintServer;

· Системы виртуализации: VMware/ Hyper-V/ Citrix XenServer/- установка,настройка,администрирование,создание распределенного отказоустойчивого кластера высокой доступности, межсайтовая репликация (vSphereReplication\Hyper-V Replica\Integrated Site Recovery), резервное копирование (vSphere Data Protection\ VMProtection & Recovery), vMotion, HA, Fault Tolerance, DRS, vCenter,

vShield, Update Manager, миграция физических машин на виртуальные;

· MS Exchange2007/2010/2013/MS Office365 – установка, настройка, миграция, администрирование, создание распределенногоотказоустойчивого кластера высокой доступности наоснове CAS Array,DAG, DAC;

· MS SharePoint 2010/2013 – установка,настройка, администрирование, создание распределенного отказоустойчивогокластера высокой доступности, создание системы электронногодокументооборота, процесса согласования, WiKi;

· MS Lync 2013– установка, настройка, администрирование, корпоративный чат,

видеоконференцсвязь;

· MS SQL Server 2008(R2)/2012(R2)/2014 – установка, настройка,администрирование, создание распределенного отказоустойчивогокластера высокой доступности на основе Always ON;

· Asterisk- установка, настройка, администрирование сервера телефонии в высоко

нагруженных средах;

· Linux:Proxy-SQUID, SARG, Nagios, NAMED,DHCPD, MYSQL, Apache, NAS/SAN, SMB/CIFS, RAID – установка, настройка,администрирование;

· Citrix XenApp5/6 – установка, настройка, администрирование;

· 1C Предприятие всех конфигураций - установка, настройка, администрирование, автоматизация, созданиераспределенного отказоустойчивого кластера высокойдоступности;

· Резервное копирование серверов и данных посредством:Backup Exec V-Ray 12/14/15,Veem Backup, Acronis 11, PHD, Axcient, облачные,хранилища;

· Касперский для виртуальных сред 2.0/3.0 без агентный\ легкий агент на основе VMware\Hyper-V – анализ инфраструктуры, установка,настройка, администрирование;

· Настройка и контроль антивирусной защиты на основе:Касперский, ESET, Dr. Web, Symantec (cloud), MFCS;

· Сетевое оборудование: MikroTik, HP, Cisco – настройка, администрирование;

· Серверное оборудование: HP Blade System C3000\C7000\BL\DL\ – настройка,администрирование;

· Системы хранения данных: HP 3PAR StoreServ\EVA\P2000\P2040 – настройка, администрирование;