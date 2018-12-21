andrewreklama

HTML-верстка любой сложности, Веб-разработка, Реклама Яндекс-Google-VK

Работаю в сфере IT технологий 10 лет!

Имею огромный опыт в сфере сайтостроения, HTML-верстки. Могу сверстать сайт с нуля, а могу и поправить имеющуюся верстку, код и прочие моменты.

Знаю и понимаю SEO область, делаю качественный аудит сайта.

Имею большой опыт в разработке с нуля рекламных компаний в Яндекс, Google, Vkontakte, а так же вывожу в + уже рабочие РК, провожу аудиты по нужным Вам параметрам.

Помогу в реализации Ваших проектов, как начинающих так и уже работающих.

Если Вам нужна верстка странички или целого портала!

Если Вам нужна качественная реклама в Яндекс, Google, Vkontakte!

Если Вы ищете исполнителя без "тараканов в голове"!

Свяжитесь со мной и мы обсудим с Вами все интересующие вопросы.