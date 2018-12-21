andrewreklama

HTML-верстка любой сложности, Веб-разработка, Реклама Яндекс-Google-VK
Работаю в сфере IT технологий 10 лет!
Имею огромный опыт в сфере сайтостроения, HTML-верстки. Могу сверстать сайт с нуля, а могу и поправить имеющуюся верстку, код и прочие моменты.
Знаю и понимаю SEO область, делаю качественный аудит сайта.
Имею большой опыт в разработке с нуля рекламных компаний в Яндекс, Google, Vkontakte, а так же вывожу в + уже рабочие РК, провожу аудиты по нужным Вам параметрам.
Помогу в реализации Ваших проектов, как начинающих так и уже работающих.
Если Вам нужна верстка странички или целого портала!
Если Вам нужна качественная реклама в Яндекс, Google, Vkontakte!
Если Вы ищете исполнителя без "тараканов в голове"!
Свяжитесь со мной и мы обсудим с Вами все интересующие вопросы.
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