1) Владею железом на высоком уровне (жёсткие диски - очень высокий уровень), Windows 9x/2000/XP/2003 Server, Linux, 1C, Photoshop, Office (в т.ч. написание статей компьютерной тематики)

2) Администрирование сетей на протоколах TCP/IP, под Windows ... Server (установка и настройка серверного ПО)

3) Вебмастеринг: разработка дизайна, вёрстка, наполнение содержанием, программирование на HTML, Java Script, CSS, PHP. Создание баннеров, логотопов и другой графики

С января 2004 по октябрь 2004 года

Системный администратор, сервис-инженер, вебмастер (Частичная занятость)

в компании Сеть SILINET (в трудовой книжке не омечалось), г. Подольск

Описание деятельности компании: Предоставление телематических услуг и доступа в Интернет

Должностные обязанности: Сеть в 20 компьютеров. Сервер под Windows 2000 Advanced Server SP4, почтовая служба MDaemon, вебсервер Apache+PHP+MySQL, DNS, DHCP.

Сборка, настройка и апгрейд компьютеров пользователей и серверов.

Создание и поддержка локального портала сети (HTML+JavaScript+PHP+MySQL)

Сборка, настройка, апгрейд компьютеров с 1997 года