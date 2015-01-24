andrewsasin

Андрей andrewsasin

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Андрей Сасин

Телефон: +7 962 47523 58                                                                        

Skype: crazy_gres

Email: [email protected]

Обомне:

У меня более 5 летопыта в разработке программного обеспечения. Из них более 3 лет с использованием

C#и .NET.Я учувствовал в разработке программного обеспечения для лучших театров РФ, как C и C++разработчик. В качестве C# разработчика участвовал в проектах для пенсионного фонда РФ,  областного суда и одной из крупнейших торговых сетей в мире (MI9 Retail, название окончательного заказчика назвать не могу, NDA).

Навыки:

·        C#,ASP.NET MVC

·        WebAPI, Entity Framework, LINQ, LINQ To SQL

·        RESTAPI

·        AutomationTesting, TDD

·        SQL,T-SQL, MySQL database design

·        XML,JSON, Web Services

·        TFS,Git, SVN, Jira, Confluence

·        HTML,JavaScript, CSS

·        Object-orientedprogramming, software design pattern

Образование:

2008 – 2012  Государственный  университет – учебно-научно-производственныйкомплекс

Бакалавр, Информатика ивычислительная техника

Опытработы:

MI9Retail,C#разработчик                                    Январь 2014 – По настоящее время

·        Разрабатывал программное обеспечение дляодной из крупнейших торговых сетей в мире

·        Проектирование базы данных (SQL, Entity Framework, Code First)

·        Разрабатывал и проектировал API

·        Написание тестов (unit иинтеграционные)

·        Анализ требований, уточнение (работа сзаказчиком)

·        Интеграция  SOAPсервисовв проект

·        Пояснение требований команде и помощь с структуройданных команде тестирования

 

Minutta,Разработчик приложений для мобильных платформ                                                 

Август2013 – Январь 2014

·       Разрабатывал мобильные приложения под IOS иAndroid(Marmalade)

·       Разрабатывал мобильное приложение под IOS (Objective C)

·        Также занимался серверной частью (PHP)

C\C++ программист для встраиваемыхсистем, Театральные технологические Системы 

Август 2011 – Август 2013

·        Developedsoftware for a lot of devices for light management (Embedded C, C++)

·        Developedunit tests

·        Analysisof requirements

·        Workedclosely with hardware development team (explanation of the requirements)

ИП Сасин А. А.                                                                      

Октябрь 2008 – Декабрь 2012

·        Учувствовал в разработке программногообеспечения для ПФРФ (ASP.NET)

·        Разрабатывал систему СМС рассылок дляобластного суда Орловской области (.NET)

·        Разработка GPS трекерапод Android(Java)

·        Разработка программного обеспечения длязаводской системы резервного питания (Embedded C)

·        Установка, настройка и поддержкапрограммного обеспечения (несколько организаций и более 100 частных клиентов)

·        И множество других интересных проектов

 