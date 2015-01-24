andrewsasin

Андрей Сасин
Телефон: +7 962 47523 58
Skype: crazy_gres
Email: [email protected]
Обомне:
У меня более 5 летопыта в разработке программного обеспечения. Из них более 3 лет с использованием
C#и .NET.Я учувствовал в разработке программного обеспечения для лучших театров РФ, как C и C++разработчик. В качестве C# разработчика участвовал в проектах для пенсионного фонда РФ, областного суда и одной из крупнейших торговых сетей в мире (MI9 Retail, название окончательного заказчика назвать не могу, NDA).
Навыки:
· C#,ASP.NET MVC
· WebAPI, Entity Framework, LINQ, LINQ To SQL
· RESTAPI
· AutomationTesting, TDD
· SQL,T-SQL, MySQL database design
· XML,JSON, Web Services
· TFS,Git, SVN, Jira, Confluence
· HTML,JavaScript, CSS
· Object-orientedprogramming, software design pattern
Образование:
2008 – 2012 Государственный университет – учебно-научно-производственныйкомплекс
Бакалавр, Информатика ивычислительная техника
Опытработы:
MI9Retail,C#разработчик Январь 2014 – По настоящее время
· Разрабатывал программное обеспечение дляодной из крупнейших торговых сетей в мире
· Проектирование базы данных (SQL, Entity Framework, Code First)
· Разрабатывал и проектировал API
· Написание тестов (unit иинтеграционные)
· Анализ требований, уточнение (работа сзаказчиком)
· Интеграция SOAPсервисовв проект
· Пояснение требований команде и помощь с структуройданных команде тестирования
Minutta,Разработчик приложений для мобильных платформ
Август2013 – Январь 2014
· Разрабатывал мобильные приложения под IOS иAndroid(Marmalade)
· Разрабатывал мобильное приложение под IOS (Objective C)
· Также занимался серверной частью (PHP)
C\C++ программист для встраиваемыхсистем, Театральные технологические Системы
Август 2011 – Август 2013
· Developedsoftware for a lot of devices for light management (Embedded C, C++)
· Developedunit tests
· Analysisof requirements
· Workedclosely with hardware development team (explanation of the requirements)
ИП Сасин А. А.
Октябрь 2008 – Декабрь 2012
· Учувствовал в разработке программногообеспечения для ПФРФ (ASP.NET)
· Разрабатывал систему СМС рассылок дляобластного суда Орловской области (.NET)
· Разработка GPS трекерапод Android(Java)
· Разработка программного обеспечения длязаводской системы резервного питания (Embedded C)
· Установка, настройка и поддержкапрограммного обеспечения (несколько организаций и более 100 частных клиентов)
· И множество других интересных проектов