andrewsasin

Андрей Сасин

Телефон: +7 962 47523 58

Skype: crazy_gres

Email: [email protected]

Обомне:

У меня более 5 летопыта в разработке программного обеспечения. Из них более 3 лет с использованием

C#и .NET.Я учувствовал в разработке программного обеспечения для лучших театров РФ, как C и C++разработчик. В качестве C# разработчика участвовал в проектах для пенсионного фонда РФ, областного суда и одной из крупнейших торговых сетей в мире (MI9 Retail, название окончательного заказчика назвать не могу, NDA).

Навыки:

· C#,ASP.NET MVC

· WebAPI, Entity Framework, LINQ, LINQ To SQL

· RESTAPI

· AutomationTesting, TDD

· SQL,T-SQL, MySQL database design

· XML,JSON, Web Services

· TFS,Git, SVN, Jira, Confluence

· HTML,JavaScript, CSS

· Object-orientedprogramming, software design pattern

Образование:

2008 – 2012 Государственный университет – учебно-научно-производственныйкомплекс

Бакалавр, Информатика ивычислительная техника

Опытработы:

MI9Retail,C#разработчик Январь 2014 – По настоящее время

· Разрабатывал программное обеспечение дляодной из крупнейших торговых сетей в мире

· Проектирование базы данных (SQL, Entity Framework, Code First)

· Разрабатывал и проектировал API

· Написание тестов (unit иинтеграционные)

· Анализ требований, уточнение (работа сзаказчиком)

· Интеграция SOAPсервисовв проект

· Пояснение требований команде и помощь с структуройданных команде тестирования

Minutta,Разработчик приложений для мобильных платформ

Август2013 – Январь 2014

· Разрабатывал мобильные приложения под IOS иAndroid(Marmalade)

· Разрабатывал мобильное приложение под IOS (Objective C)

· Также занимался серверной частью (PHP)

C\C++ программист для встраиваемыхсистем, Театральные технологические Системы

Август 2011 – Август 2013

· Developedsoftware for a lot of devices for light management (Embedded C, C++)

· Developedunit tests

· Analysisof requirements

· Workedclosely with hardware development team (explanation of the requirements)

ИП Сасин А. А.

Октябрь 2008 – Декабрь 2012

· Учувствовал в разработке программногообеспечения для ПФРФ (ASP.NET)

· Разрабатывал систему СМС рассылок дляобластного суда Орловской области (.NET)

· Разработка GPS трекерапод Android(Java)

· Разработка программного обеспечения длязаводской системы резервного питания (Embedded C)

· Установка, настройка и поддержкапрограммного обеспечения (несколько организаций и более 100 частных клиентов)

· И множество других интересных проектов