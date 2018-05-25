Переводы, преподавание иностранных языков, веб-дизайн

Перевод:

Опыт работы - 5 лет.

Тематики: IT, SEO, телекоммуникации, дизайн, публицистика, художественные тексты.

Преподавание иностранных языков (английский, французский):

Опыт работы - 3 года. Автор 12 обучающих программ по английскому и французскому языкам (с нуля до Upper Intermediate, подготовка к IELTS).

Успешный опыт подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку.

Business English.