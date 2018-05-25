Переводы, преподавание иностранных языков, веб-дизайн
Перевод:
Опыт работы - 5 лет.
Тематики: IT, SEO, телекоммуникации, дизайн, публицистика, художественные тексты.
Преподавание иностранных языков (английский, французский):
Опыт работы - 3 года. Автор 12 обучающих программ по английскому и французскому языкам (с нуля до Upper Intermediate, подготовка к IELTS).
Успешный опыт подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку.
Business English.
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Переводы
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