Делаю неживое живым

Занимаюсь разработкой сайтов и веб-приложений

С чем я работаю:

- html, css, javascript, Less, coffeccript

- javascript фреймворки Backbone.js и Ember.js

- php (cms Wordpress, Drupal, Joomla, ImageCMS, фреймворки Yiii, Codeingiter)

- asp.net ( cms Kooboo, Orchard )

Веду учет всех проектов в своем приватном git репозитории

Что я делаю:

- создание сайтов под ключ

- верстка макетов и веб-программирование

- разработка веб-приложений