andrewyaconyc

Андрей andrewyaconyc

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Делаю неживое живым

Занимаюсь разработкой сайтов и веб-приложений

С чем я работаю:

- html, css, javascript, Less, coffeccript

- javascript фреймворки Backbone.js и Ember.js

- php (cms Wordpress, Drupal, Joomla, ImageCMS, фреймворки Yiii, Codeingiter)

- asp.net ( cms Kooboo, Orchard )

Веду учет всех проектов в своем приватном git репозитории

Что я делаю:

- создание сайтов под ключ

- верстка макетов и веб-программирование

- разработка веб-приложений

Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 21 дня
#2800
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $350
от 21 дня
#3177
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 10 дней
#4777
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#5829
HTML-верстка
нет отзывов
от $35
от 2 дней
#6827