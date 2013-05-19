Делаю неживое живым
Занимаюсь разработкой сайтов и веб-приложений
С чем я работаю:
- html, css, javascript, Less, coffeccript
- javascript фреймворки Backbone.js и Ember.js
- php (cms Wordpress, Drupal, Joomla, ImageCMS, фреймворки Yiii, Codeingiter)
- asp.net ( cms Kooboo, Orchard )
Веду учет всех проектов в своем приватном git репозитории
Что я делаю:
- создание сайтов под ключ
- верстка макетов и веб-программирование
- разработка веб-приложений
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 21 дня
#2800
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $350
от 21 дня
#3177
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 10 дней
#4777
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#5829
HTML-верстка
нет отзывов
от $35
от 2 дней
#6827