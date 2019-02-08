andrewymanec

Персональная информация

Образование

Экономика

Академическая программа обучения бакалавра

Опыт работы

Большой опыт работы в социальных медиа (реклама, продвижение, написание текстов, редактирование, съёмка видео, фото, и др.)

Работал так же трейдером и аналитиком на валютном рынке.

Персональная характеристика

Пунктуальный, ответственный, внимательный, коммуникабельный, усидчивый

Обожаю писать о спорте , мотивации и т.п. (обладаю двумя КМС в разнообразных видах спорта)

Пишу также на любую темы экономики , социальных медиа , рекламы , товаров и т.п.

Свободное владение программами: MS office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook), Gimp 2, Adobe photoshop...

Интересы

Как физически, так и умственное саморазвитие. Активно принимаю участия во всех мероприятиях. Занимаюсь пятью видами спортом . Увлекаюсь познанием различного рода информации, начиная от спорта, заканчивая бизнесом и финансовым рынком. Увлекаюсь литературой. Любимые авторы: Роберт Кийосаки, Дейл Карнеги, Энтони Роббинс, Грант Кардон, Наполеон Хилл и др.