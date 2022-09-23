andrey102002

Качественный дизайн за разумные деньги!
Моя основная специализация — это:
Дизайн интерфейсов. Админ-панели, дашборды, интерфейсы приложений. Тщательная проработка каждой детали, глубокое
погружение в поставленную передо мной задачу.
Дизайн и анимация рекламных баннеров. Я разрабатываю красочные и эффективные баннеры в форматах GIF/JPEG/PNG (Flash и HTML5 не
занимаюсь). Выбор и использование эффектов, разработка сценария, подготовка
рекламных текстов — все это я беру на себя.
Дизайном полиграфии. Визитки, буклеты, листовки, конверты, рекламные модули в печатные издания и т.п.
Как я работаю:
Внимательно изучаю задачу, стараюсь максимально погрузиться в предмет разработки.
Обозначаю четкие сроки и бюджет на разработку.
Я спокойно отношусь к замечаниям и правкам.
Я против войны в Украине!