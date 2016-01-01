На компьютере стоит антивирусник,антиспам но они не помогают.Вирусы всё равно есть Сайты загружаются очень медленно,играю в игры на однокласнниках выпрыгуют сами по себе какието страницы.Пробовал поменять винду сначала вроде нормально а потом опять куча вирусов ...