andrey35

Андрей Сутунов andrey35

 
46 летУкраина/Бердичев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Компьютерная диагностика аудио, аудио-радио аппаратуры

    Программа на компьютер .Проверять радио детали,рабочая деталь горела зеленым , полу рабочая деталь горела желтим , а не рабочая  деталь горела красным , и нет разницы  какие радио детали проверяеш. Сколько будет стоить. Я с ...

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    8 лет назад

  • Компьютерная диагностика аудио видео радио апаратуру

    Программа на компьютер .Проверять радио детали,рабочая деталь горела зеленым , полу рабочая деталь горела желтим , а не рабочая деталь горела красным , и нет разницы какие радио детали проверяеш. Сколько будет стоить. ...

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    Закрыт
    8 лет назад

  • Программа для полной очистки системника

    Прогамма для полной очистки системника. У меня стоит анти вирусник и анит спам,все равно ловлю вируси  переставляю виндуса,  не много по работает и опять тоже самое,мне сказали что вируси сидят в жостком диски и памяти,я хочу ...

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    Закрыт
    8 лет назад

  • Программа для полной чистки системника.

    На компьютере стоит антивирусник,антиспам но они не помогают.Вирусы всё равно есть Сайты загружаются очень медленно,играю в игры на однокласнниках выпрыгуют сами по себе какието страницы.Пробовал поменять винду сначала вроде нормально а потом опять куча вирусов ...

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    Закрыт
    8 лет назад

  • Программа на компьютер для полной чистки системника

    Программа на компьютер для полной чистки системника.Антивирусник с антиспамом не помогают.Сайты загружаются очень медленно,играеш в игры на однокласнниках сами по себе открываются какие то сайты.Переставляеш винду ,чуть чуть поработал нормально,а потом опять вирус.Сказали,что вирусы сидят ...

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    Закрыт
    8 лет назад