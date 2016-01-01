Программа на компьютер .Проверять радио детали,рабочая деталь горела зеленым , полу рабочая деталь горела желтим , а не рабочая деталь горела красным , и нет разницы какие радио детали проверяеш. Сколько будет стоить. Я с ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
Программа на компьютер .Проверять радио детали,рабочая деталь горела зеленым , полу рабочая деталь горела желтим , а не рабочая деталь горела красным , и нет разницы какие радио детали проверяеш. Сколько будет стоить. ...Закрыт8 лет назад
Прогамма для полной очистки системника. У меня стоит анти вирусник и анит спам,все равно ловлю вируси переставляю виндуса, не много по работает и опять тоже самое,мне сказали что вируси сидят в жостком диски и памяти,я хочу ...Закрыт8 лет назад
На компьютере стоит антивирусник,антиспам но они не помогают.Вирусы всё равно есть Сайты загружаются очень медленно,играю в игры на однокласнниках выпрыгуют сами по себе какието страницы.Пробовал поменять винду сначала вроде нормально а потом опять куча вирусов ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Программа на компьютер для полной чистки системника.Антивирусник с антиспамом не помогают.Сайты загружаются очень медленно,играеш в игры на однокласнниках сами по себе открываются какие то сайты.Переставляеш винду ,чуть чуть поработал нормально,а потом опять вирус.Сказали,что вирусы сидят ...Закрыт8 лет назад