andrey5352

Всем привет. Я таргетолог, привожу клиентов в ваш бизнес. опыт работы 1.5 года. В начале пока проходил курсы учился на своих товарных бизнесах.
Являюсь специалистом по настройке таргетированной рекламы во VKontakte, Facebook, Instagram.
Мои навыки:
Определение целевой аудитории.
Разработка аватаров целевой аудитории.
Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию.
Разработка уникального торгового предложения (УТП).
Формирование баз целевых аудиторий.
Создание рекламных объявлений в нескольких форматах.
Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных.
Анализ результатов тестов.
Оптимизация и корректировка рекламных кампаний.
Масштабирование по оптимальным ценам за клик.
Понижение цены за клик при сохранении количества переходов.
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