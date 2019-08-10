andrey5352

Всем привет. Я таргетолог, привожу клиентов в ваш бизнес. опыт работы 1.5 года. В начале пока проходил курсы учился на своих товарных бизнесах.

Являюсь специалистом по настройке таргетированной рекламы во VKontakte, Facebook, Instagram.

Мои навыки:

Определение целевой аудитории.

Разработка аватаров целевой аудитории.

Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию.

Разработка уникального торгового предложения (УТП).

Формирование баз целевых аудиторий.

Создание рекламных объявлений в нескольких форматах.

Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных.

Анализ результатов тестов.

Оптимизация и корректировка рекламных кампаний.

Масштабирование по оптимальным ценам за клик.

Понижение цены за клик при сохранении количества переходов.