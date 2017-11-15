andreyOmelchuk

Андрей Омельчук andreyOmelchukandreyOmelchuk
[email protected] — предпочитаемый способ связи
Skype: avatarr93
Другой сайт: https://github.com/maminsibiryak
Проживает: Улан-Удэ Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Хочу переехать: Москва, Санкт-Петербург, готов к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Программист Java Начало карьеры, студенты • Информационные технологии, Интернет, Мультимедиа Занятость: полная занятость, стажировка График работы: полный день, удаленная работа
Желательное время в пути до работы: не имеет значения
от 20 000
руб.
Опыт работы —2 года 3 месяца
Январь 2016 — настоящее время
1 год 7 месяцев
Вооруженные силы РФ Россия, mil.ru/ Инженер обслуживание сетевого оборудования
Сентябрь 2015 — Декабрь 2015
4 месяца
АНО "Цифровой ветер", учебный центр компьютерных технологий Республика Бурятия Преподаватель информационных технологий преподавательская деятельность по направлениям: программирование (pascal, java), сайтостроение, моделирование в 3ds max, ARCHICAD
Ноябрь 2014 — Февраль 2015
4 месяца
Лаборатория поддержки программного обеспечения центра новых информационных и телекоммуникационных
технологий Республика Бурятия Техник-программист разработка модулей для сайта ВУЗа
Образование
Высшее
2015
ВСГУТУ (бывш. ВСГТУ) Электротехнический, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — родной Английский — читаю профессиональную литературу
Навыки
Коммуникабельность Пунктуальность Ответственность Готов к работе HTML CSS MySQL Java PostgreSQL
Дополнительная информация
Обо мне
Чтение книг, здоровый образ жизни, саморазвитие