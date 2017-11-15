andreyOmelchuk

[email protected] — предпочитаемый способ связи

Skype: avatarr93

Другой сайт: https://github.com/maminsibiryak

Проживает: Улан-Удэ Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Хочу переехать: Москва, Санкт-Петербург, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Программист Java Начало карьеры, студенты • Информационные технологии, Интернет, Мультимедиа Занятость: полная занятость, стажировка График работы: полный день, удаленная работа

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

от 20 000

руб.

Опыт работы —2 года 3 месяца

Январь 2016 — настоящее время

1 год 7 месяцев

Вооруженные силы РФ Россия, mil.ru/ Инженер обслуживание сетевого оборудования

Сентябрь 2015 — Декабрь 2015

4 месяца

АНО "Цифровой ветер", учебный центр компьютерных технологий Республика Бурятия Преподаватель информационных технологий преподавательская деятельность по направлениям: программирование (pascal, java), сайтостроение, моделирование в 3ds max, ARCHICAD

Ноябрь 2014 — Февраль 2015

4 месяца

Лаборатория поддержки программного обеспечения центра новых информационных и телекоммуникационных

технологий Республика Бурятия Техник-программист разработка модулей для сайта ВУЗа

Образование

Высшее

2015

ВСГУТУ (бывш. ВСГТУ) Электротехнический, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

Ключевые навыки

Знание языков

Русский — родной Английский — читаю профессиональную литературу

Навыки

Коммуникабельность Пунктуальность Ответственность Готов к работе HTML CSS MySQL Java PostgreSQL

Дополнительная информация

Обо мне

Чтение книг, здоровый образ жизни, саморазвитие