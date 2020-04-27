andrey__galyuga

Видеомонтаж за приятную цену

Андрей, студент второго курса технического университета. Имею опыт с видеомонтажем (более 5 лет). Предлагаю свои услуги недорого и абсолютно на любую тематику (свадьбы, корпоративы, юбилеи, спорт, соревнования, детские утренники и прочее). Примеры работ вы можете наблюдать в моём портфолио.

Работаю в Sony Vegas Pro, обучаюсь в Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects.

Моё хобби это спорт, поэтому являюсь очень активным, жизнерадостным и приятным в общении молодым человеком.