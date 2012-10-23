andrey_andrey

Иванов andrey_andrey

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сверстать сайт

    Сверстать до утра сайт Нужно сверстать три страницы, ничего сложного. Срок - 9 утра по Москве. Пишите свои условия. Макеты в приложении.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка webasyst shop-script 3

    Есть магазин на вебасисте. Необходимо доработать доп. характеристики у товара, добавить возможность указывать их остаток в админке. Например, есть товар "Футболка". В доп характеристиках есть возможность выбрать цвет красный, белый или желтый. Нужно чтобы была ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Натянуть html на ворпресс

    Поставить готовую верстку на движок: СТРУКТУРА: Главная О нас Услуги - Услуга 1 - - Услуга - - Услуга - - ... - Услуга 2 - - Услуга - - Услуга - - ... - … Портфолио - Услуга 1 - Услуга 2 - … Агенствам Новости Сроки 2-3 дня. Оставляйте свои предложения. ...

    HTML
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Натянуть html на Jommla

    Есть верстка, нужно поставить на сайт, Jommla версии 1.5 Всего три основных макета: Главная со списком последних статей по категориям Страница категории со статьями Страница статьи

    HTML
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки webasyst shop-script

    Есть магазине на вебасисте. Товар синхронизируется с 1с. Необходимо доработать доп. характеристики у товара, добавить возможность указывать их остаток в админке. Это количество также должно синхронизироваться с 1c. Жду ваших предложений по цене и срокам.

    Webasyst
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать 2,5 страницы

    Нужно сверстать две с половиной страницы сайта, сроки - выходные. В приложении макеты и описание. Жду ваших цен, спасибо.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка интернет-магазина

    Нужно сверстать 11 страниц интернет магазина, половину к завтрашнему вечеру, резиновая верстка. Пишите цену. Превью дизайна в аттаче

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка макетов интернет-магазина

    Всем привет, есть дизайн интернет магазина. Главная, категория. товар, корзина + несколько простых типовых страниц. Дизайн резиновый, из наворотов слайдер и выпадающее меню, но лучше делать на хтмл5. Сроки 2 дня. Пишите примерную цену, ...

    Верстка макета
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки webasyst shop-script

    Нужно сделать: Для категории: Загрузку пдф файла. Загрузку нескольких фотографий, нужна копия того, что есть у товара. Возможность добавления категории дополнительных родительских категорий, также как у товара. Это нужно для того, чтобы реализовать вывод категорий ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад