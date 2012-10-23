andrey_andrey

Сверстать до утра сайт Нужно сверстать три страницы, ничего сложного. Срок - 9 утра по Москве. Пишите свои условия. Макеты в приложении.
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Есть магазин на вебасисте. Необходимо доработать доп. характеристики у товара, добавить возможность указывать их остаток в админке. Например, есть товар "Футболка". В доп характеристиках есть возможность выбрать цвет красный, белый или желтый. Нужно чтобы была ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Поставить готовую верстку на движок: СТРУКТУРА: Главная О нас Услуги - Услуга 1 - - Услуга - - Услуга - - ... - Услуга 2 - - Услуга - - Услуга - - ... - … Портфолио - Услуга 1 - Услуга 2 - … Агенствам Новости Сроки 2-3 дня. Оставляйте свои предложения. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Есть верстка, нужно поставить на сайт, Jommla версии 1.5 Всего три основных макета: Главная со списком последних статей по категориям Страница категории со статьями Страница статьиСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт со статьями, для него сделан и сверстан новый дизайн, необходимо поставить его на сайт. Пишите свои условия.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть магазине на вебасисте. Товар синхронизируется с 1с. Необходимо доработать доп. характеристики у товара, добавить возможность указывать их остаток в админке. Это количество также должно синхронизироваться с 1c. Жду ваших предложений по цене и срокам.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать две с половиной страницы сайта, сроки - выходные. В приложении макеты и описание. Жду ваших цен, спасибо.HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно быстро пернести товар с сайта bask.ru на сайт под управлением webasyst shop-script. Пищшите цены и сроки. Спасибо.Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать 11 страниц интернет магазина, половину к завтрашнему вечеру, резиновая верстка. Пишите цену. Превью дизайна в аттачеHTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет, есть дизайн интернет магазина. Главная, категория. товар, корзина + несколько простых типовых страниц. Дизайн резиновый, из наворотов слайдер и выпадающее меню, но лучше делать на хтмл5. Сроки 2 дня. Пишите примерную цену, ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать: Для категории: Загрузку пдф файла. Загрузку нескольких фотографий, нужна копия того, что есть у товара. Возможность добавления категории дополнительных родительских категорий, также как у товара. Это нужно для того, чтобы реализовать вывод категорий ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад