andrey_andrey

Нужно сделать: Для категории: Загрузку пдф файла. Загрузку нескольких фотографий, нужна копия того, что есть у товара. Возможность добавления категории дополнительных родительских категорий, также как у товара. Это нужно для того, чтобы реализовать вывод категорий ...