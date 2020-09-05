andrey_avtor

Корпоративные сайты на Wordpress | SMM | Таргетированная реклама в Ads Manager Facebook
Всем привет!
Меня зовут Андрей и я верстальщик)
Свободно владею Html5, Css3. Как правило работаю с сеткой Bootstrap 4.
Активно изучаю веб-дизайн для повышения квалификации.
Хорошо владею функционалом программ:
- Adobe Photoshop,
- Adobe Illustrator,
- Figma
Легко настрою и подключу вашу рекламную кампанию в Ads Manager Facebook, не сливая бюджет :)
Я ответственный, всегда вкладываюсь в дедлайн, если случается форс-мажор (ещё не случался) — обязательно предупреждаю заранее, легко обучаюсь.
Предпочитаю работать по предоплате за каждый отдельный заказ, а не фикс 1-2 раза в месяц.
Готов рассмотреть все предложения. Личка в Telegram открыта 24/7 :)