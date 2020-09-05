andrey_avtor

Корпоративные сайты на Wordpress | SMM | Таргетированная реклама в Ads Manager Facebook

Всем привет!

Меня зовут Андрей и я верстальщик)

Свободно владею Html5, Css3. Как правило работаю с сеткой Bootstrap 4.

Активно изучаю веб-дизайн для повышения квалификации.

Хорошо владею функционалом программ:

Adobe Photoshop,

Adobe Illustrator,

Figma

Также активно развиваюсь в сфере, а именно в направлениии лидогенерации.

Легко настрою и подключу вашу рекламную кампанию в Ads Manager Facebook, не сливая бюджет :)

Я ответственный, всегда вкладываюсь в дедлайн, если случается форс-мажор (ещё не случался) — обязательно предупреждаю заранее, легко обучаюсь.

Предпочитаю работать по предоплате за каждый отдельный заказ, а не фикс 1-2 раза в месяц.

Готов рассмотреть все предложения. Личка в Telegram открыта 24/7 :)

https://t.me/gldstein