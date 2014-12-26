andrey_direct

Своевременная а главное качественная настройка Яндекс Директ.
[table]Специализируюсь на создание рекламных кампаний в Яндекс Директ. Что я предлагаю:
- расчет бюджета и прогноз трафика;
- подбор целевых ключевых слов вручную и их детальная проработка;
- создание для каждого ключевого слова уникального продающего объявления;
- постоянная работа над увеличением эффективности рекламной кампании;
- высокий CTR;
- увеличение конверсии;
- снижение цены за клик;
- анализ сайта с помощью инструментов Яндекс.Метрика
Гарантирую качественное выполнение работы в срок[/table]
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