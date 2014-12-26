andrey_direct

Андрей andrey_direct

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Своевременная а главное качественная настройка Яндекс Директ.

[table]Специализируюсь на создание рекламных кампаний в Яндекс Директ. Что я предлагаю: 

- расчет бюджета и прогноз трафика; 

- подбор целевых ключевых слов вручную и их детальная проработка; 

- создание для каждого ключевого слова уникального продающего объявления; 

- постоянная работа над увеличением эффективности рекламной кампании; 

- высокий CTR; 

- увеличение конверсии; 

- снижение цены за клик; 

- анализ сайта с помощью инструментов Яндекс.Метрика

Гарантирую качественное выполнение работы в срок[/table]