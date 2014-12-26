andrey_direct

Своевременная а главное качественная настройка Яндекс Директ.

[table]Специализируюсь на создание рекламных кампаний в Яндекс Директ. Что я предлагаю:

- расчет бюджета и прогноз трафика;

- подбор целевых ключевых слов вручную и их детальная проработка;

- создание для каждого ключевого слова уникального продающего объявления;

- постоянная работа над увеличением эффективности рекламной кампании;

- высокий CTR;

- увеличение конверсии;

- снижение цены за клик;

- анализ сайта с помощью инструментов Яндекс.Метрика

Гарантирую качественное выполнение работы в срок[/table]