andrey_frontend

Профессиональные навыки:
⦁ на высоком уровне навыки вёрстки HTML, CSS;
⦁ понимание принципа препроцессороров Sass, SCSS
⦁ базовый JavaScript, Node.JS;
⦁ знание React;
⦁ React Redux;
⦁ навыки работы с системой контроля версиями Git (push, merge, branch);
⦁ опыт работы с gulp;
⦁ опыт работы с webpack;
⦁ опыт работы с ПО Web Storm, VS code;
⦁ базовые знания Figma
⦁ Bootstrap
⦁ знание BEM-методологии
⦁ базовые знания Formik
⦁ базовое понимание принципа работы протоколов HTTP, TCP;
⦁ понимание специфики кроссбраузерности;
⦁ опыт работы в команде (наличие выполненного проекта);
⦁ владение методами адаптивной (adaptive) и отзывчивой (responsive) верстки;
Ссылка на Gitlab - https://gitlab.com/users/firstname_lastname1/projects