andrey_frontend

Андрей andrey_frontend

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Front-end developer

Профессиональные навыки:

⦁ на высоком уровне навыки вёрстки HTML, CSS;

⦁ понимание принципа препроцессороров Sass, SCSS

⦁ базовый JavaScript, Node.JS;

⦁ знание React;

⦁ React Redux;

⦁ навыки работы с системой контроля версиями Git (push, merge, branch);

⦁ опыт работы с gulp;

⦁ опыт работы с webpack;

⦁ опыт работы с ПО Web Storm, VS code;

⦁ базовые знания Figma

⦁ Bootstrap

⦁ знание BEM-методологии

⦁ базовые знания Formik

⦁ базовое понимание принципа работы протоколов HTTP, TCP;

⦁ понимание специфики кроссбраузерности;

⦁ опыт работы в команде (наличие выполненного проекта);

⦁ владение методами адаптивной (adaptive) и отзывчивой (responsive) верстки;

Ссылка на Gitlab - https://gitlab.com/users/firstname_lastname1/projects