andrey_gornak

Юридические услуги. Адвокаты. Бизнес консалтинг.

Судебный юрист Коллегии Адвокатов города Москвы Персона Права.Занимаюсь оказанием юридических услуг более 10 лет.

Большой успешный опыт в гражданских спорах (семейное право (расторжение брака, раздел имущества и общих долгов, алименты, лишение родительских прав, восстановление родительских прав),споры с наследством, трудовое право, споры с недвижимостью, включая ДДУ, заключение и расторжение ренты и пожизненного содержания с иждивением, оспаривание сделок, опекунство и усыновление,споры с кредитными и страховыми организациями, споры с Банками, взыскание долгов, компенсаций, выселение и снятие с регистрационного учета, и многое другое).

Имею большой опыт в составлении документов (договоров, претензий, требований, уведомлений, соглашений, исковых заявлений).

Отдельное внимание стоит обратить на умение грамотно разрешить любой спор, в том числе арбитражный, большой опыт медиации, юридического сопровождения бизнеса.

Также активно и успешно занимаюсь защитой граждан по уголовным делам, проявляя к данным делам особый интерес и энтузиазм.

Принимаю непосредственное участие представления интересов граждан, организаций и гос. органов в судах всех инстанций, включая Верховный суд РФ, подготовки различных документов по всем направлениям деятельности.

На личном опыте убедился, что нерешаемых вопросов не бывает, главное вера в себя и позитивный настрой.

Стоимость услуг и сроки выполнения обсуждаются индивидуально. Консультации провожу по телефону, также можем лично встретиться у меня в офисе. Работаю на результат. Буду рад сотрудничеству.