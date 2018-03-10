andrey_gt

Андрей andrey_gt

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нарисовать дизайн внутренних страниц

    Нарисовать дизайн страниц: 1) Новости, блог, акции - корневая в общей стилистике сайта bluntumbrella.ru 2) Страница одной новости, одной акции, одной записи в блоге в общей стилистике сайта bluntumbrella.ru c возможностью размещения картинок, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать дизайн карточки товара (ПК версия).

    Сделать дизайн карточки товара (ПК версия). Общая стилистика сайта и карточки - https://bluntumbrellas.co.nz/products/metro Нужно на одном экране уместить крупные фото, название, цвета,цену с возможностью зачеркивания старой/новой, иконки с характеристиками и текстовое описание (можно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Лендинг в определенной стилистике

    Нужно сделать (дизайн/верстка/наполнение) грамотный и красивый лендинг в поддержку основного сайта с возможностью его подстройки под различные праздники (23 февраля, 8 марта) + возможностью менять фото, тексты, заголовки. Дизайн основного сайта, который нужно взять за ...

    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Обновить и внести немного доработок на сайт (Joomla)
Joomla
Сотрудничеством с Андреем доволен: постановка задач чёткая, с оплатой проблем нет, все допики учтены.
Сотрудничеством с Борисом полностью доволен. Все обозначенные в ТЗ задачи выполнены оперативно и качественно. Дополнительные доработки аналогично. Рекомендую!
Ответный отзыв
andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать дизайн внутренних страниц
Андрей, спасибо за работу, рад сотрудничеству. Всем рекомендую.
Всё сделано в лучшем виде. Сроки соблюдены. Правки вносились до победного!
Ответный отзыв
andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Сделать дизайн карточки товара (ПК версия).
Подробное ТЗ, быстрая обратная связь, правки конкретно и по делу - отличный заказчик) Рекомендую к сотрудничеству
Всё сделано в лучшем виде. Сроки соблюдены. Правки вносились до победного!
Ответный отзыв