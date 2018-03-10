Нужно обновить версию joomla для сайта + обновить блоки и немного содержимое сайта.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нарисовать дизайн страниц: 1) Новости, блог, акции - корневая в общей стилистике сайта bluntumbrella.ru 2) Страница одной новости, одной акции, одной записи в блоге в общей стилистике сайта bluntumbrella.ru c возможностью размещения картинок, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сделать дизайн карточки товара (ПК версия). Общая стилистика сайта и карточки - https://bluntumbrellas.co.nz/products/metro Нужно на одном экране уместить крупные фото, название, цвета,цену с возможностью зачеркивания старой/новой, иконки с характеристиками и текстовое описание (можно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать (дизайн/верстка/наполнение) грамотный и красивый лендинг в поддержку основного сайта с возможностью его подстройки под различные праздники (23 февраля, 8 марта) + возможностью менять фото, тексты, заголовки. Дизайн основного сайта, который нужно взять за ...Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт7 лет назад