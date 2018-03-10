Нужно сделать (дизайн/верстка/наполнение) грамотный и красивый лендинг в поддержку основного сайта с возможностью его подстройки под различные праздники (23 февраля, 8 марта) + возможностью менять фото, тексты, заголовки. Дизайн основного сайта, который нужно взять за ...