andrey_koval

Андрей Коваль andrey_koval

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Довести до ума дизайн логотипа
Андрей прекрасно справился заданием, чувствует графику, терпеливо отнесся к долгому утверждению сделанной работы.