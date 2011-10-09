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Андрей Коваль
andrey_koval
andrey_koval
32 года
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Василий Гриднев
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
225 отзывов
$20
10 баллов
14 лет назад
Довести до ума дизайн логотипа
Андрей прекрасно справился заданием, чувствует графику, терпеливо отнесся к долгому утверждению сделанной работы.
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Отзывы заказчиков
1
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