andrey_luginin

жизнь - это мечта... осуществи её!

Доброго времени суток! С удовольствием приму участие в проектах связанных с англо-русско-украинскими переводами (устные и письменные); написанием и рерайтингом статей, написанием стихов, написанием художественных текстов и сценариев; придумыванием игр, квестов, тимбилдингов. Открыт к сотрудничеству. Ниже - детальная информация обо мне.

Образование:

- Технологический Лицей Орт (г. Киев) - специализация: современные технологии

- Международный Соломонов Университет (г. Киев) - социолог/преподаватель социологии

Опыт Работы:

"февраль 2008 – данный момент" Преподаватель английского языка и «уроков самостоятельности для молодежи», организация и проведения различных тренингов, семинаров, квестов, вечеринок, летних лагерей, мастерклассов и других событий для подростков (Ассоциация Милосердия Еммануил, Проект «Школа Жизни»)

"июнь 2014" Написание нескольких сценариев для серии небольших театральных постановок для молодежных лагерей Jamm

"июнь 2013-май 2014" Разработка программы и пособия для проведения летних лагерей "Спасатели" для проекта "Суперкнига" (Ассоциация милосердия «Еммануил»)

"май 2013" Написание сценария театральной постановки для молодежных лагерей Jamm

"январь 2003-апрель 2004" Социальный педагог – организация и проведение семинаров по здоровому образу жизни для детей, организация волонтерского движения (Деснянский Центр Социальных Служб для Молодежи)

Знание языков:

Русский - родной

Украинский - свободно

Английский – свободно

Навыки:

- Английский язык: письменные и устные переводы, составления программ обучения и уроков для любого возраста, проведение уроков и репетиторство, написание текстов.

- Написание рассказов, сценариев, стихов и небольших историй

- Разработка игр, квестов, вечеринок, лагерей, любых ярких мероприятий для детей и подростков

- Озвучка и услуги диктора

- Проведение различных мероприятий, услуги ведущего