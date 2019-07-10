Андрей Оброков andrey_obrokovandrey_obrokov
Помогу автоматизировать бизнес-процессы в вашей компании. Внедряю и настраиваю CRM Битрикс 24, AmoCRM, GetCourse.
Битрикс 24, AmoCRM
Создам единую клиентскую базу для всех отделов, с автоматической фиксацией клиентов и истории коммуникаций, с разграничением доступа. Выстрою работу отдела продаж по стадиям лидов и сделок, настрою воронки продаж по разным направлениям.
Перечень работ:
Базовые настройки: сотрудники, отделы, коммуникации
Загрузка базы контактов из Exсel
Подключение каналов входящих: почта, телефония
Базовые настройки лидов, сделок и стадий
Контроль работы сотрудников, метрики и отчеты
Интеграции с мессенджерами и соцсетями
Интеграция с сайтом
Настройка бизнес-процессов
Настройка роботов и триггеров
Демонстрация и обучение работы с системой
GetCourse
Помогу подготовить ваш проект к запуску. Все необходимые технические настройки для того, чтобы собирать заявки, делать рассылки, проводить тренинги и принимать оплаты.
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