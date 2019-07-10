Внедряю и настраиваю CRM Битрикс 24, AmoCRM, GetCourse.

Помогу автоматизировать бизнес-процессы в вашей компании. Внедряю и настраиваю CRM Битрикс 24, AmoCRM, GetCourse.

Битрикс 24, AmoCRM

Создам единую клиентскую базу для всех отделов, с автоматической фиксацией клиентов и истории коммуникаций, с разграничением доступа. Выстрою работу отдела продаж по стадиям лидов и сделок, настрою воронки продаж по разным направлениям.

Перечень работ:

Базовые настройки: сотрудники, отделы, коммуникации

Загрузка базы контактов из Exсel

Подключение каналов входящих: почта, телефония

Базовые настройки лидов, сделок и стадий

Контроль работы сотрудников, метрики и отчеты

Интеграции с мессенджерами и соцсетями

Интеграция с сайтом

Настройка бизнес-процессов

Настройка роботов и триггеров

Демонстрация и обучение работы с системой

GetCourse

Помогу подготовить ваш проект к запуску. Все необходимые технические настройки для того, чтобы собирать заявки, делать рассылки, проводить тренинги и принимать оплаты.