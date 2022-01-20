andrey_prosto777

Технический специалист

Опыт - 3 года беспрерывной работы в Fecebook Технический специалист▫️Арбитраж трафика,▫️Реклама в Facebook,▫️Реклама в Instagram,▫️Реклама в Youtube,▫️Контекстная реклама Google,▫️КМС Google,▫️Товарные объявления Google,▫️Развитие бренда,▫️Развитие личного бренда,▫️Реклама через блогеров,▫️Брендовая видеореклама,▫️Google Analytics, Facebook Analytics,▫️Воронки продаж через Telegram, Viber, Messenger,▫️Разработка одностраничных сайтов (Wordpress, Tilda),копирование одностраничных сайтов . ▫️Развитие брендов в социальных сетях Facebook, Instagram▫️Арибтраж ;Вертикаль: Dating- опыт 1 год Вертикаль: Gambling опыт 2 месяца ▫️Знание рынков СНГ, Бурж;

Был успешный кейс на оффер First Casino (Прилы)

Умение работать с нужными инструментами, а именно:

▫️Уникализация креативов, Web-прилы, PWA-прилы

▫️Работал с антидетект браузерами (Indigo ,aezakmi ,Incogniton ,AdsPower ,Dolphin (Авто-залив ,антик), FB Tool (Авто-залив), Google-таблицы, Photoshop, Beget.

Умею обходить и решать проблемы в фб баны , зрд , знание сервисов для генерирования документов .

Правильная оптимизация компании и ее показатели.

▫️CTR, CPC, CPM, CPI и тд.

Умение работать с любыми видами аккаунтов

▫️Логи, фармы, автореги, бруты, тренды.

Знаю как должен выглядеть правильный креатив

▫️Эмоции, Новостной, Графика, Динамика и тд.

Работал как с платным трафиком так и с первобилами. Знаю про оптимизацию пикселя.

▫️ Платежки для выпуска виртуальных карт Qiwi МастерНе боюсь шторма фб , каждый раз тестирую новый метод залива и обновляю знания .