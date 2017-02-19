Ваш будущий сайт будет приносить клиентов и прибыль!

Занимаюсь дизайном третий год. Второй год, как начал практиковать верстку, что позволяет мне тонко

понимать все нюансы переноса psd-макета в код — мой дизайн будет отлично

смотреться и на картинке, и в сверстанном виде.

В psd предусматриваю эффекты наведения ( если нужно, то и анимации), пишу ТЗ для

верстки в Word-е, чтобы сверстанный сайт был максимально качественным.

Пример оформления psd могу предоставить по требованию.

Больше информации обо мне + примеры моего сверстанного дизайна: http://andreypikul.com.ua/

Skype: pikultime

Почта: [email protected]