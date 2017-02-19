Ваш будущий сайт будет приносить клиентов и прибыль!
Занимаюсь дизайном третий год. Второй год, как начал практиковать верстку, что позволяет мне тонко
понимать все нюансы переноса psd-макета в код — мой дизайн будет отлично
смотреться и на картинке, и в сверстанном виде.
В psd предусматриваю эффекты наведения ( если нужно, то и анимации), пишу ТЗ для
верстки в Word-е, чтобы сверстанный сайт был максимально качественным.
Пример оформления psd могу предоставить по требованию.
Больше информации обо мне + примеры моего сверстанного дизайна: http://andreypikul.com.ua/
Skype: pikultime
Почта: [email protected]
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Андрей, находка. Мне повезло с ним. Быстрый, талантливый, делает с душой, приятный в общении. Идеальный фрилансер.
Ответный отзыв
Великолепный заказчик! Приятный в общении, четко знает чего хочет, не подгоняет по срокам и нет проблем с оплатой. Очень рекомендую!)
$200
10 баллов
8 лет назад
Дизайн понравился, ответственный исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный конкурс. Был очень рад сотрудничеству. Моментальная обратная связь, грамотно поставленная задача. Рекомендую!
$50
10 баллов
8 лет назад
Второе сотрудничество с Андреем. Макет сайта выполнен качественно и продумано. Каждый элемент на своем месте и имеет конкретное предназначение. В этот раз еще и жирная скидка. Рассчитываю на повторное сотрудничество в будущем. Спасибо!!!)
Ответный отзыв
И вновь отлично поработали. Очень советую Антона, как заказчика - работать с ним только удовольствие.
$5
10 баллов
8 лет назад
Отличный специалист, четкое понимание задачи, оперативная связь. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Работать было продуктивно и приятно. Рекомендую Валерия, как заказчика.
$150
10 баллов
8 лет назад
Сотрудничеством остался очень доволен. Андрей адекватно реагировал на мою придирчивость, в тоже время предлагал действительно крутые идеи. Я затянул проект на 2 дня, но при этом Андрей не требовал повышения бюджета. Сайт запущен, посещаемость радует. Советую!
Ответный отзыв
Сделка прошла успешно. Сотрудничеством остался очень довольным.
Дизайн сайтов
5 отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
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