andrey_s_pikul

Андрей Пикуль andrey_s_pikul

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Ваш будущий сайт будет приносить клиентов и прибыль!

Занимаюсь дизайном третий год. Второй год, как начал практиковать верстку, что позволяет мне тонко

понимать все нюансы переноса psd-макета в код — мой дизайн будет отлично

смотреться и на картинке, и в сверстанном виде.

 

В psd предусматриваю эффекты наведения ( если нужно, то и анимации), пишу ТЗ для

верстки в Word-е, чтобы сверстанный сайт был максимально качественным.

Пример оформления psd могу предоставить по требованию.

Больше информации обо мне + примеры моего сверстанного дизайнаhttp://andreypikul.com.ua/

Skype: pikultime

Почта: [email protected]

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0 из 5

Отзывы заказчиков

Valentin007
Валентин 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Редизайн шапки сайта
Андрей, находка. Мне повезло с ним. Быстрый, талантливый, делает с душой, приятный в общении. Идеальный фрилансер.
Великолепный заказчик! Приятный в общении, четко знает чего хочет, не подгоняет по срокам и нет проблем с оплатой. Очень рекомендую!)
Ответный отзыв
mikeromanov
Михаил 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Веб-дизайн сайта по продаже зонтов
Дизайн понравился, ответственный исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за интересный конкурс. Был очень рад сотрудничеству. Моментальная обратная связь, грамотно поставленная задача. Рекомендую!
Ответный отзыв
demanov
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Создать дизайн лендинга - фитнес-тренер
Второе сотрудничество с Андреем. Макет сайта выполнен качественно и продумано. Каждый элемент на своем месте и имеет конкретное предназначение. В этот раз еще и жирная скидка. Рассчитываю на повторное сотрудничество в будущем. Спасибо!!!)
И вновь отлично поработали. Очень советую Антона, как заказчика - работать с ним только удовольствие.
Ответный отзыв
kluchera
Валерий 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Срочно доделать макет psd
Отличный специалист, четкое понимание задачи, оперативная связь. Рекомендую к сотрудничеству!
Работать было продуктивно и приятно. Рекомендую Валерия, как заказчика.
Ответный отзыв
demanov
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Лендинг металлобаза
Сотрудничеством остался очень доволен. Андрей адекватно реагировал на мою придирчивость, в тоже время предлагал действительно крутые идеи. Я затянул проект на 2 дня, но при этом Андрей не требовал повышения бюджета. Сайт запущен, посещаемость радует. Советую!
Сделка прошла успешно. Сотрудничеством остался очень довольным.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
5 отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
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