andrey_seoshnik

SEO-специалист с опытом

1)Я работаю как Индивидуальный Предприниматель, который не снимает офис, не платит менеджеру и отделу продаж в 5 человек. Соответственно в цену на продвижение эти затраты не закладываются.

2)Веду не больше 4 проектов одновременно, чтобы уделить достаточное количество времени на каждый и всё успевать.

3)По поводу вопросов, общение происходит только со мной, в любой день с 9.00 до 21.00. Я прошёл 17 курсов по SEO-продвижению и ведению контекстной рекламы офлайн, а также 53 онлайн курса на момент 2020 года.