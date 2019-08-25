andrey_svyrydov

PHP dev

Опытный инженер и разработчик ПО. Работал в крупных компаниях, стартапах и создавал свои digital продукты:

1) Сервис для продавцов амазон: amzrush.com

2) Сервис для оценки проектов: estimatess.io

Есть опыт работы с высоконагруженными системами и сложной бизнес логикой. Больше 6 лет предоставляю услуги веб-программирования, работал с такими брендами: FlexGroup, Zfort, Xesturgy Media, Nmodes company, Penrose Data company, Crowdbotics community. Обладаю навыками и знаниями для ведения проекта от фазы формирования идеи, до запуска бета версии на рынок для проверки гипотез и привлечения первых пользователей.