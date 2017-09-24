Надо разработать логотип компании (стоматологический кабинет). Образец как хотелось бы в прикрепленном файле. Логотип будет использован на визитках,на сайте, на рекламных баннерах. Необходимо сделать несколько вариантов с представлением на визитках,сайте и баннерах.