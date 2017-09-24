Надо сделать рекламные баннеры для сайта стоматологического кабинета. 3 шт. Фото картинок с которыми нужны баннеры в прикрепленных файлах.
Баннеры30 заявок
Закрыт
6 лет назад
Надо сделать рекламные баннеры для сайта стоматологического кабинета. 3 шт. Фото картинок с которыми нужны баннеры в прикрепленных файлах.
Надо разработать логотип компании (стоматологический кабинет). Образец как хотелось бы в прикрепленном файле. Логотип будет использован на визитках,на сайте, на рекламных баннерах. Необходимо сделать несколько вариантов с представлением на визитках,сайте и баннерах.
Хочу переработать дизайн существующего сайта для стоматологического кабинета. На главной странице слайды надо изменить на слайды с рекламной информацией, исходные изображения есть,надо будет добавить текст. Вверху на главной странице где логотип, расписание работы и контакты ...