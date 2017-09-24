andreychu

Андрей Чумиков andreychu

 
47 летРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать логотип

    Надо разработать логотип компании (стоматологический кабинет). Образец как хотелось бы в прикрепленном файле. Логотип будет использован на визитках,на сайте, на рекламных баннерах. Необходимо сделать несколько вариантов с представлением на визитках,сайте и баннерах.

    Логотипы и Знаки42 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переделать дизайн существующего сайта

    $100

    Хочу переработать дизайн существующего сайта для стоматологического кабинета. На главной странице слайды надо изменить на слайды с рекламной информацией, исходные изображения есть,надо будет добавить текст. Вверху на главной странице где логотип, расписание работы и контакты ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад