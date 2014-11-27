То, что сложно для вас, для меня лишь в удовольствие!

Выполняю свою работу качественно, быстро, и так, как требует от меня этого заказчик, за договорную сумму!

Всегда адекватно, грамотно, и с умом, подхожу к любой задаче! Коммуникабельный, и всегда найду язык с человеком, даже с самым сложным характером.

Владею на разговорном уровне 1. Английским 2. Португальским 3. Русским 4. Украинским

Работаю как с 2D (Illustrator, Photoshop), так и с 3D пакетами(3Dmax, 3DCoat Vue, Marvelous Designer, Mari, Zbrush, Ndo2, Ddo2, Xnormal, Topogun)

Имею большой опыт в администрировании сайтов , групп и пабликов как во вконтакте, так и на facebook. Работаю со всевозможными тематиками, активно отвечаю на пользовательские вопросы и помогаю в поддержании группы или паблика в качественном и оригинальном контенте!

Занимаюсь 3D моделированием High и Low Poly моделями любой категории и сложности!

Занимаюсь созданием дизайна обложек, этикеток, логотипов, и всего что вам необходимо!