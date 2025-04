andreyfirsov

Специалист по контекстной рекламе

Добрый день! Меня зовут Андрей. Я работаю в рекламном агенстве на должности "Специалист по контекстной рекламе". В обязанности входит создания РК (Директ и Adwords), анализирование метрик( Analytics и Метрика) и принятия решений по повышению эффективности РК. Есть опыт работы с разными профилями (мероприятия, сети быстрого питания и многое другое). Буду рад сотрудничеству с вами.

Good day! My name is Andrew. I work in an advertising Agency as a "contextual advertising Specialist". Responsibilities include the creation of RС( Direct and Adwords), metric analysis (Analytics and Metric) and decision-making to improve the efficiency of RС. There is experience with different profiles (events, fast food, and more). I will be glad to cooperate with you.