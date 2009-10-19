ХОДАКОВСКИЙ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
8-068-340-57-13, 8-099-602-24-70
Киев, проспект Правды (Подольский район)
холост; 05.12. 1982
[email protected] www.hr-division.ru.gg
- написание статей для сайтов разного направления (копипаст, редактура, рерайт, написание анонсов, новостей, описание продуктов, подбор ключевиков и т д);
- Рерайтинг;
- Копирайтинг;
- осуществление наполнения издания материалом (строго по плану и в срок),
- поиск информации в Интернете, разработка тем для публикаций,
- самостоятельное написание аналитических обзоров и других материалов по тематике.
- Поиск фотографий в сети Интернет для сатов или авторская фотография;
- ПОДБОР ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ IT;
- многое другое, что связано с работой с текстом для веб.
- желательно работа в офисе (причина - отсутствие качественного интернета)
Май 2008- Октябрь 2008 (ликвидация компании) Руководитель отдела управления персоналом «Финансово-аутсорсинговая группа», Основные обязанности:
– Построение отдела управления персоналом с 0;
– Построение кадрового документооборота с 0;
– Управление отделом;
– Написание отчетов.
1. Рекрутинг:
– Поиск персонала для компании
– Составление базы данных резюме кандидатов;
– Составление отчетов по поиску;
– Организация и проведение собеседований с кандидатами;
– Участие в принятии окончательного решения по приему кандидатов на работу;
– Проверка рекомендаций;
– Участие в разработке системы адаптации нового сотрудника, рекомендации по профилю поиска кандидатов, а также составление объявлений для размещения на ресурсах трудоустройства в сети интернет;
– размещение и постоянное обновление объявлений по открытых вакансиях компании;
– участие в разработке по созданию страницы «Вакансии» на корпоративном сайте;
– разработки системы мотивации персонала;
– контроль адаптации новых сотрудников и введение их в должность;
– размещение информации про вакансии на ресурсах трудоустройства в сети интернет; анализ эффективности ресурсов;
2. Корпоративная политика компании.
– Создание корпоративного кодекса компании и его внедрение в коллектив.
– Разработка основных положений про корпоративную культуру (правила внутреннего распорядка компании, положение о премировании, система мотивации работников компании);
– разработка основных положений социального пакета компании;
– разработка положений про отделы компании;
– разработка коллективного договора;
– и др.
3. Кадровое делопроизводство.
– Организация кадрового делопроизводства в компании с «нуля»;
– Ведение личных дел сотрудников;
– Прием и увольнение сотрудников, работа с трудовыми книгами;
– Ведение табеля учета рабочего времени;
– Составление, регистрация и учет приказов по персоналу компании;
– Составление графиков отпусков сотрудников.
Общее:
– составление графика работы компании,
– составление плана работы отдела.
с 8 февраля 2008 по 27 мая 2008 Менеджер по подбору персонала
(компания «IT СОФТ») Основные обязанности:
– поиск кандидатов;
– размещение вакансий в СМИ и Интернет;
– анализ резюме;
– проведение первичных интервью (в т.ч. собеседование по телефону);
– ведение базы данных соискателей,
– организация и контроль стажировки новых сотрудников;
– психологическое тестирование персонала;
– отчетность по результатам тестирования;
– мониторинг рынка труда (обзор заработных плат).
август 2007 – январь 2008 с момента окончания университета до переезда в Киев – не работал Готовился к вступлению в аспирантуру при МГГУ им.Шолохова; отказался по финансовым причинам; в итоге переехал в Киев; продолжаю писать кандидатскую работу.
июль 2005 – декабрь 2005 корреспондент Владимир-Волынской общественно-политической газеты „Владимирский экспресс”
– проведение интервью;
– написание статьей на политические, экономические и социальные темы;
– поиск информации в сети Интернет;
– работа над версткой газеты в программах Photoshop и Corel
март 2004 – апрель 2004 психолог в Владимир-Волынском центре социальных служб для молодежи в рамках программы привлечение к работе специалистов в центр. – консультирование неблагополучных семей;
– работа с детьми с поврежденной двигательной системой;
– внедрение более современных технологий работы в работы психологов центра;
– активная совместная работа с другими специалистами центра;
– ведение документации.
– активное участие в консилиумах при центре.
июнь 2003 – февраль 2004 учёба в ВУЗе учёба в ВУЗе
сентябрь 2002 – май 2003 лаборант физического кабинета в Владимир-Волынском ВПТУ – расширение методической базы кабинета;
– ассистент при проведении лабораторных и практических занятиях;
– активное участие в разработке новейших технологий обучения.
2007 – Волынский государственный университет имени Леси Украинки
Факультет психологии
Специальность „Психология” (МАГИСТРАТУРА)
Диплом магистра психологии (ВС №32414498).
Дипломная работа с отличием
Тема дипломной работы: „Проблема стрессоустойчивости в управленческой деятельности руководителя”. Проведено исследование 74 менеджеров высшего и среднего звена авторской анкетой, направленной на изучение характерных стресс-факторов в профессиональной деятельности менеджеров, которые связаны со спецификой и рабочими моментами роботы организации. Методику исследования построено на основе методик Кеттела и Бойко и направлено на исследование синдрома выгорания в профессиях системы „человек-человек” Управленческая деятельность рассматривалась как носящая характер стресса.
2006 – диплом бакалавра (ВС №29269931)
Тема дипломной работы: „Влияние стиля управления на социально-психологический климат коллектива”. Исследование было направлено на изучение влияния стиля управления на продуктивность работы подчиненных.
Дополнительное образование
1. 2001 – Специализированный курс обучения при Харьковском финансово-экономическом институте по направлению „Бухгалтерский учет”.
2. 2003 – Курсы „Оператор компьютерного набора” при Владимир-Волынском педагогическом училище имени А.Ю. Крымского.
3. 2007 – тренинг «Учимся толерантности» Польской международной фундации «Артос»
ДРУГИЕ НАВЫКИ:
1. 1С:Предприятие 8.1 "Зарплата и Управление Персоналом для Украины" – изучаю; использую в работе.
2. Знание языков: русский, украинский, английский (читаю; перевожу со словарём); изучаю французский язык.
3. Опытный пользователь ПК (WORD, EXCEL, ACCESS, PUBLISHER, РOWER POINT, INTERNET, OUTLOOK EXPRESS).
4. Умение работать с оргтехникой.
5. Знание программы E-STAFF рекрутер (сохранение баз данных резюме кандидатов и соискателей)
6. Неплохое знание Photoshop, Corel.
ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА:
Коммуникативный, умение работать в коллективе, умение управлять человеческими ресурсами, неконфликтный, способен к быстрому обучению, устремленный, наличие желания постоянно развиваться в сфере менеджмента по подбору персонала, желание работать на результат.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
На сегодняшний день являюсь свободным соискателем на получение степени кандидата психологических наук при Московском государственном гуманитарном университете имени В.Шолохова.
УВЛЕЧЕНИЯ
Туризм, путешествия, фотография, психология.