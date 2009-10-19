ХОДАКОВСКИЙ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

8-068-340-57-13, 8-099-602-24-70

Киев, проспект Правды (Подольский район)

холост; 05.12. 1982

[email protected] www.hr-division.ru.gg

- написание статей для сайтов разного направления (копипаст, редактура, рерайт, написание анонсов, новостей, описание продуктов, подбор ключевиков и т д);

- Рерайтинг;

- Копирайтинг;

- осуществление наполнения издания материалом (строго по плану и в срок),

- поиск информации в Интернете, разработка тем для публикаций,

- самостоятельное написание аналитических обзоров и других материалов по тематике.

- Поиск фотографий в сети Интернет для сатов или авторская фотография;

- ПОДБОР ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ IT;

- многое другое, что связано с работой с текстом для веб.

- желательно работа в офисе (причина - отсутствие качественного интернета)

Май 2008- Октябрь 2008 (ликвидация компании) Руководитель отдела управления персоналом «Финансово-аутсорсинговая группа», Основные обязанности:

– Построение отдела управления персоналом с 0;

– Построение кадрового документооборота с 0;

– Управление отделом;

– Написание отчетов.

1. Рекрутинг:

– Поиск персонала для компании

– Составление базы данных резюме кандидатов;

– Составление отчетов по поиску;

– Организация и проведение собеседований с кандидатами;

– Участие в принятии окончательного решения по приему кандидатов на работу;

– Проверка рекомендаций;

– Участие в разработке системы адаптации нового сотрудника, рекомендации по профилю поиска кандидатов, а также составление объявлений для размещения на ресурсах трудоустройства в сети интернет;

– размещение и постоянное обновление объявлений по открытых вакансиях компании;

– участие в разработке по созданию страницы «Вакансии» на корпоративном сайте;

– разработки системы мотивации персонала;

– контроль адаптации новых сотрудников и введение их в должность;

– размещение информации про вакансии на ресурсах трудоустройства в сети интернет; анализ эффективности ресурсов;

2. Корпоративная политика компании.

– Создание корпоративного кодекса компании и его внедрение в коллектив.

– Разработка основных положений про корпоративную культуру (правила внутреннего распорядка компании, положение о премировании, система мотивации работников компании);

– разработка основных положений социального пакета компании;

– разработка положений про отделы компании;

– разработка коллективного договора;

– и др.

3. Кадровое делопроизводство.

– Организация кадрового делопроизводства в компании с «нуля»;

– Ведение личных дел сотрудников;

– Прием и увольнение сотрудников, работа с трудовыми книгами;

– Ведение табеля учета рабочего времени;

– Составление, регистрация и учет приказов по персоналу компании;

– Составление графиков отпусков сотрудников.

Общее:

– составление графика работы компании,

– составление плана работы отдела.

с 8 февраля 2008 по 27 мая 2008 Менеджер по подбору персонала

(компания «IT СОФТ») Основные обязанности:

– поиск кандидатов;

– размещение вакансий в СМИ и Интернет;

– анализ резюме;

– проведение первичных интервью (в т.ч. собеседование по телефону);

– ведение базы данных соискателей,

– организация и контроль стажировки новых сотрудников;

– психологическое тестирование персонала;

– отчетность по результатам тестирования;

– мониторинг рынка труда (обзор заработных плат).

август 2007 – январь 2008 с момента окончания университета до переезда в Киев – не работал Готовился к вступлению в аспирантуру при МГГУ им.Шолохова; отказался по финансовым причинам; в итоге переехал в Киев; продолжаю писать кандидатскую работу.

июль 2005 – декабрь 2005 корреспондент Владимир-Волынской общественно-политической газеты „Владимирский экспресс”

– проведение интервью;

– написание статьей на политические, экономические и социальные темы;

– поиск информации в сети Интернет;

– работа над версткой газеты в программах Photoshop и Corel

март 2004 – апрель 2004 психолог в Владимир-Волынском центре социальных служб для молодежи в рамках программы привлечение к работе специалистов в центр. – консультирование неблагополучных семей;

– работа с детьми с поврежденной двигательной системой;

– внедрение более современных технологий работы в работы психологов центра;

– активная совместная работа с другими специалистами центра;

– ведение документации.

– активное участие в консилиумах при центре.

июнь 2003 – февраль 2004 учёба в ВУЗе учёба в ВУЗе

сентябрь 2002 – май 2003 лаборант физического кабинета в Владимир-Волынском ВПТУ – расширение методической базы кабинета;

– ассистент при проведении лабораторных и практических занятиях;

– активное участие в разработке новейших технологий обучения.

2007 – Волынский государственный университет имени Леси Украинки

Факультет психологии

Специальность „Психология” (МАГИСТРАТУРА)

Диплом магистра психологии (ВС №32414498).

Дипломная работа с отличием

Тема дипломной работы: „Проблема стрессоустойчивости в управленческой деятельности руководителя”. Проведено исследование 74 менеджеров высшего и среднего звена авторской анкетой, направленной на изучение характерных стресс-факторов в профессиональной деятельности менеджеров, которые связаны со спецификой и рабочими моментами роботы организации. Методику исследования построено на основе методик Кеттела и Бойко и направлено на исследование синдрома выгорания в профессиях системы „человек-человек” Управленческая деятельность рассматривалась как носящая характер стресса.

2006 – диплом бакалавра (ВС №29269931)

Тема дипломной работы: „Влияние стиля управления на социально-психологический климат коллектива”. Исследование было направлено на изучение влияния стиля управления на продуктивность работы подчиненных.

Дополнительное образование

1. 2001 – Специализированный курс обучения при Харьковском финансово-экономическом институте по направлению „Бухгалтерский учет”.

2. 2003 – Курсы „Оператор компьютерного набора” при Владимир-Волынском педагогическом училище имени А.Ю. Крымского.

3. 2007 – тренинг «Учимся толерантности» Польской международной фундации «Артос»

ДРУГИЕ НАВЫКИ:

1. 1С:Предприятие 8.1 "Зарплата и Управление Персоналом для Украины" – изучаю; использую в работе.

2. Знание языков: русский, украинский, английский (читаю; перевожу со словарём); изучаю французский язык.

3. Опытный пользователь ПК (WORD, EXCEL, ACCESS, PUBLISHER, РOWER POINT, INTERNET, OUTLOOK EXPRESS).

4. Умение работать с оргтехникой.

5. Знание программы E-STAFF рекрутер (сохранение баз данных резюме кандидатов и соискателей)

6. Неплохое знание Photoshop, Corel.

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА:

Коммуникативный, умение работать в коллективе, умение управлять человеческими ресурсами, неконфликтный, способен к быстрому обучению, устремленный, наличие желания постоянно развиваться в сфере менеджмента по подбору персонала, желание работать на результат.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

На сегодняшний день являюсь свободным соискателем на получение степени кандидата психологических наук при Московском государственном гуманитарном университете имени В.Шолохова.

УВЛЕЧЕНИЯ

Туризм, путешествия, фотография, психология.