andreyjkeee

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Специализация: Тексты / Копирайтинг

Дополнительные специализации: Реклама/Маркетинг / Рекламные концепции, Тексты / Тексты/Речи/Рапорты, Тексты / Статьи, Тексты / Новости/Пресс-релизы.

Быстрое, качественное написание статей.

Высокая грамотность, творческие способности, знание принципов редактуры текста, умение систематизировать информацию, способность работать в сжатые сроки и с большими объемами информации.Базовый английский язык.

Коммуникабельный, исполнительный, стрессоустойчивый, ответственный.

Учитываю все требования. Опыт работы: 1 год.