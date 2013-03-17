andreyjkeee

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Специализация: Тексты / Копирайтинг
Дополнительные специализации: Реклама/Маркетинг / Рекламные концепции, Тексты / Тексты/Речи/Рапорты, Тексты / Статьи, Тексты / Новости/Пресс-релизы.
Быстрое, качественное написание статей.
Высокая грамотность, творческие способности, знание принципов редактуры текста, умение систематизировать информацию, способность работать в сжатые сроки и с большими объемами информации.Базовый английский язык.
Коммуникабельный, исполнительный, стрессоустойчивый, ответственный.
Учитываю все требования. Опыт работы: 1 год.