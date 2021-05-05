andreyka_ivanov

Создание сайтов / HTML верстка

Создание сайтов / Веб-дизайн / HTML верстка

Меня зовут Андрей, мне 27 лет.

Я занимаюсь веб-разработкой,HTML версткой уже около 1 года.

Активно изучаю новые тренды и постоянно обучаюсь новым навыкам в области сайтостроения.

Какие услуги я предлагаю?

– Разработка сайтов под ключ

– Верстка сайтов

– Техническая поддержка сайтов

Почему клиенты обращаются ко мне?

– Четкое соблюдение всех поставленных сроков

– Работа 7 дней в неделю

– Поддержка постоянной связи с клиентами

– Оказание технической поддержки

– Адекватная ценовая политика

Чтобы сделать заказ напишите мне

– Почта: [email protected]