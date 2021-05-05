andreyka_ivanov

Создание сайтов / HTML верстка
Создание сайтов / Веб-дизайн / HTML верстка
Меня зовут Андрей, мне 27 лет.
Я занимаюсь веб-разработкой,HTML версткой уже около 1 года.
Активно изучаю новые тренды и постоянно обучаюсь новым навыкам в области сайтостроения.
Какие услуги я предлагаю?
– Разработка сайтов под ключ
– Верстка сайтов
– Техническая поддержка сайтов
Почему клиенты обращаются ко мне?
– Четкое соблюдение всех поставленных сроков
– Работа 7 дней в неделю
– Поддержка постоянной связи с клиентами
– Оказание технической поддержки
– Адекватная ценовая политика
Чтобы сделать заказ напишите мне
– Почта: [email protected]
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