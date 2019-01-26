andreykiya

Андрей Кия andreykiya

 
36 летФранция/Марсель
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Установка SharePoint сервера

    Необходимо установить SharePoint сервер вместе с сотрудником заказчика.  Создать один сайт, настроить на нем бибилиотеку документов (доксет), задать базовые настройки прав доступа к доксетам.  Включить нужные опции на сайте, отключить ненужные.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад