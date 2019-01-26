andreykiya

Нужно сделать посадочную для мероприятия. ПримеР: http://antinorma.ru/prosnis/ Сроки и стоимость в студию пожалуйста.
Веб-программирование8 заявок
Закрыт
5 лет назад
Нужно сделать посадочную для мероприятия. ПримеР: http://antinorma.ru/prosnis/ Сроки и стоимость в студию пожалуйста.
Необходимо установить SharePoint сервер вместе с сотрудником заказчика. Создать один сайт, настроить на нем бибилиотеку документов (доксет), задать базовые настройки прав доступа к доксетам. Включить нужные опции на сайте, отключить ненужные.