andreymiller

Программист С++/JS/Python, HTML5, хакер/антихакер

Меня зовут Андрей,

Я знаю около четырех языков программирования, умею создавать ( писать ) сайты на HTML5+JS+CSS, помимо всего этого я также увлекаюсь хакингом ( пишу свою собственную книгу по хакингу и антихакингу ). Я умею находить уязвимости в системах, могу создать вирусы, могу взломать пароль от архива на компьютере.. и тп.

(english)

My name is Andrey,

I know about four programming languages, I can create (write) websites in HTML5 + JS + CSS, in addition to all this, I am also fond of hacking (I am writing my own book on hacking and anti-hacking). I can find vulnerabilities in computers, create viruses, I can crack the password from the archive to the computer .. and so on.