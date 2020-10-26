andreypankin

Переводчик / автор курсовых и дипломных работ

Добрый день. Свободно владею английским языком и готов помочь вам в переводе как с русского на английский, так и с английского на русский, а так же в написании курсовых и дипломных работ.Обучался в общеобразовательной школе с углубленным изучением английского языка (5-6 уроков английского в неделю с 1 по 11 класс). Сдал ЕГЭ по английскому в 2014 году на 93 балла. Обучался в НИУ ВШЭ, владею как разговорным английским, так и профессиональным (с углубленным знанием бизнес-английского).